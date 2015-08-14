ایزدی حذف شد/ عاشورزاده و حجی نمایندگان ایران در روز دوم مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر ، رقابتهای کسب امتیاز ورودی المپیک در رشته تکواندو صبح امروز جمعه با حضور ۲۴۵ تكواندوكار از ۵۲ کشور به میزبانی روسیه در مسکو آغاز شد. در روز نخست این مسابقات تیم ایران دو نماینده داشت. شکرانه ایزدی تکواندوکار وزن ۶۷- کیلوگرم کشورمان در نخستین گام به مصاف "هایری او" قهرمان سال ۲۰۱۵ جهان از کره جنوبی رفت و در پایان راند سوم و ارائه یک مبارزه دیدنی و پایاپا به تساوی ۳بر۳ دست يافت ولی در راند چهارم و با امتیاز طلایی بازنده شد و از دور مسابقات کنار رفت.

اکرم خدابنده دیگر نماينده تيم بانوان ايران در روز نخست در وزن ۶۷+ کیلوگرم کشورمان دور نخست "پترا ماتیجاسیویک" از مقدونیه را ۶ بر يک شکست داد و به دور دوم راه يافت. وی دور بعد باید با "کارینا زادانوا" از روسیه مبارزه کند.

اما فردا شنبه دو عضو تیم اعزامی ایران در بخش مردان به دیدار رقبای خود می‌روند. فرزان عاشورزاده و مسعود حجی زواره قهرمان سال ۲۰۱۵ جهان که شانس زیادی برای کسب سهمیه المپیک دارند مبارزات خود را آغاز می‌کنند. عاشورزاده در وزن ۵۸- کیلوگرم دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر می گذارد و سپس با برنده دیدار نمایندگان شیـلی و برزیل رقابت ‌می‌کند. تکواندوکار وزن ۵۸- کیلوگرم کشورمان در صورت پیروزی، در مرحله یک چهارم نهایی یکی از نمایندگان روسیه، بلژیک و یا کره جنوبی را پیش رو دارد.



مسعود حجی زواره تکواندوکار وزن ۸۰- کیلوگرم در نخستین گام باید با "مایکل فرناندز" از پرتغال رقابت کند و در صورت پیروزی به مصاف یکی از نمایندگان لهستان و یا اسپانیا خواهد رفت. روز شنبه همچنین مبارازت وزن ۴۹- کیلوگرم دختران برگزار می شود که تیم ایران نماینده ای ندارد.

تکواندوکاران اوزان ۵۷- کیلوگرم زنان و ۶۸- کیلوگرم مردان، روز سوم و آخر بازیها (۲۵ مردادماه) بر روی شیاپ چانگ خواهند رفت.

مسابقات جايزه بزرگ از سری رقابتهاي G۴ است و دارنده مدال طلا ۴۰ امتياز، دارنده مدال نقره ۲۴ امتياز و دارندگان مدال برنز ۱۴.۴ امتياز براي افزايش امتيازات رنكينگ المپيكيی‌شان در راه كسب سهميه المپيك، بدست خواهند آورد. همچنين به نفرات اول تا سوم به ترتيب ۵، ۳ و يك هزار دلار جايزه نقدي نيز اهدا می‌شود.