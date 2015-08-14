به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم مسابقات لیگ برتر فوتسال از ساعت ۱۷ امروز جمعه در شهرهای مختلف آغاز شد که در یکی از مسابقات امروز، تیم تاسیسات دریایی در اصفهان به مصاف تیم کاشی نیلو رفت که این مسابقه با نتیجه ۶ بر ۲ به سود تاسیسات خاتمه یافت تا شاگردان وحید شمسایی همچنان صدرنشین جدول باقی بمانند.

در دیگر دیدار امروز دو تیم میثاق و فرش آرا در تهران به مصاف هم رفتند که این بازی با پیروزی پر گل ۴ بر ۳ به سود میثاق تمام شد. نیمه دوم این بازی به جنجال کشیده شد و به خاطر درگیری، دقایقی متوقف شده بود.

گیتی پسند اصفهان هم برابر تیم فردوسی مشهد با نتیجه ۲ به ۴ شکست خورد.

نتایج هفته پنجم به این شرح است:

* کاشی نیلوی اصفهان ۲ - تاسیسات دریایی ۶

* منصوری قرچک ۳ - حفاری اهواز ۲

* شهروند ساری ۲ - آذرخش بندرعباس ۲

* مس سونگون ۴ - مقاومت البرز یک

* میثاق تهران ۴ - فرش آرای مشهد ۳

* فردوسی مشهد ۴ - گیتی پسند ۲

آخرین مسابقه هفته پنجم لیگ برتر فوتسال هم بین دو تیم یاسین پیشرو قم و دبیری تبریز درحال برگزاری است.