نهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر آغاز به کار کرد

مهدی زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نهمین جشنواره تئاتر کوتاه اهر در نظر دارد تا با پرداختن به مشکلات جامعه در قالب اجرای نمایش نقش مهمی ایفا کند.

زارعی با بیان اینکه از ۱۷۷ آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره ۵۳ اثر به مسابقات نهمین جشنواره تئاتر کوتاه اهر راه یافتند، افزود: ۴ نمایش با حمایت شهرداری اهر به تعداد آثار راه یافته اضافه شده که امیدواریم بتوانیم از سال آینده تعداد این نمایش ها را در این جشنواره افزایش دهیم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهر هدف از برگزاری نهمین جشنواره تئاتر کوتاه را معرفی منطقه ارسباران و شهرستان اهر دانست و ادامه داد: نخستین گروه نمایش از جزیره کیش در این جشنواره حضور یافت.

وی همچنین گفت: به مشکلات اجتماعی و فرهنگی جامعه و ارزش های دفاع مقدس در قالب نمایش در نهمین جشنواره تئاتر کوتاه اهر پرداخته می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهر ابراز امیدواری کرد: هنر تئاتر بهترین وسیله برای جذب مردم بوده که در کوتاه ترین زمان ممکن با مخاطب ارتباط برقرار می کند.

وی از بهره برداری مجتمع فرهنگی و هنری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر خبر داد و گفت: مجتمع فرهنگی و هنری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی که براثر زلزله سال ۹۱ تخریب شده بود، با هزینه کرد ۳۰۰ میلیون تومان افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

زارعی با تاکید براینکه حمایت از جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر موجب پیشرفت این هنر می شود، خاطرنشان کرد: شهرستان اهر قابلیت های خود را در راستای برگزاری جشنواره سراسری تئاتر کوتاه نشان داده و اکنون برای بین المللی شدن حمایت و عزم جدی مسئولان را می طلبد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهر در پایان گفت: از امروز جمعه نهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر با برگزاری مراسم نمادین افتتاحیه به طور رسمی آغاز به کار کرد.