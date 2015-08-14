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۲۳ مرداد ۱۳۹۴، ۱۹:۱۲

سرمربی تیم والیبال زیر ۱۹ سال:

برای گردش به آرژانتین نیامده‎ایم/قدرت‌مان را به دنیا نشان می‎دهیم

برای گردش به آرژانتین نیامده‎ایم/قدرت‌مان را به دنیا نشان می‎دهیم

سرمربی تیم والیبال زیر ۱۹ سال ایران، اعلام کرد تیم تحت رهبری‌اش به عنوان گردشگر در کشور آرژانتین حضور نیافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایران فردا شنبه و در نخستین بازی خود در رقابتهای جهانی زیر ۱۹ سال در آرژانتین با لهستان دیدار خواهد کرد.

محمد وکیلی در نشست خبری پیش از بازی گفت: موفقیت‌هایی که ما به دست آورده‎ایم، اتفاقی نبوده است. ما اینجاییم تا به دنیا نشان دهیم که چه تیم مستعدی داریم و می‎خواهیم برای آینده والیبال ایران پشتوانه‎سازی کنیم. 

وی افزود: می‎خواهیم این را به همه نشان دهیم. نیامده‎ایم اینجا برای گردش. همانطور که خیلی از تیم‎ها برای قهرمانی به اینجا آمده‎اند. اینجا هستیم تا مهارت‎ها و توانایی‎هایمان را نشان دهیم.  

کد مطلب 2883199

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