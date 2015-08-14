به گزارش خبرگزاری مهر، ایران فردا شنبه و در نخستین بازی خود در رقابتهای جهانی زیر ۱۹ سال در آرژانتین با لهستان دیدار خواهد کرد.
محمد وکیلی در نشست خبری پیش از بازی گفت: موفقیتهایی که ما به دست آوردهایم، اتفاقی نبوده است. ما اینجاییم تا به دنیا نشان دهیم که چه تیم مستعدی داریم و میخواهیم برای آینده والیبال ایران پشتوانهسازی کنیم.
وی افزود: میخواهیم این را به همه نشان دهیم. نیامدهایم اینجا برای گردش. همانطور که خیلی از تیمها برای قهرمانی به اینجا آمدهاند. اینجا هستیم تا مهارتها و تواناییهایمان را نشان دهیم.
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