به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته سوم لیگ برتر فوتبال امروز جمعه و از ساعت ۱۹:۲۰ دو تیم استقلال و ذوب‌آهن در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که نیمه نخست این مسابقه با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید.

استقلال در این مسابقه برای اولین بار از «پرو پژیچ» مهاجم کُروات خود رونمایی کرد و این بازیکن در ترکیب اصلی قرار داشت. شاگردان پرویز مظلومی مقابل ذوب آهن بازی را بهتر شروع کردند و در همان ۱۵ دقیقه ابتدایی صاحب موقعیت‌های زیادی شدند.

آزاد بودن خسرو حیدری در زمین این فرصت را به استقلال داده بود تا حملات زیادی را روی دروازه ذوب‌آهن تدارک ببیند. بیشتر این حملات روی حرکات حیدری و جابر انصاری از سمت چپ تیم ذوب‌آهن برنامه‌ریزی می‌شد. پرو پژیچ هم که انگیزه زیادی برای گلزنی در این مسابقه داشت، می‌توانست در دقیقه ۳۳ برای استقلال گلزنی کند که ضربه او را محمد رشید مظاهری دروازه‌بان ذوب‌آهن دفع کرد.

در مقابل تیم ذوب‌آهن نتوانست در نیمه اول خودی نشان بدهد و به جز چند ضربه کرنر و ضربه ایستگاهی راهی برای رسیدن به محوطه جریمه استقلال پیدا نکرد تا بازی درنیمه نخست با همان تساوی صفر بر صفر به اتمام برسد.

یدالله جهانبازی داور این مسابقه به «هرایر مگویان» مدافع استقلال کارت زرد نشان داد.