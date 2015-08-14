الیاس هیوه چی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که حادثه خاصی رخ نداده است، گفت: این قطار حدود ۷۰ مسافر داشت که همگی از قطار پیاده شدند.

وی با بیان این که مسافران را به مقصد رسانده ایم، تصریح کرد: این اتفاق هیچ خسارتی نداشته و موضوع توسط کارشناسانی که حضور دارند در دست بررسی است.

وی تصریح کرد: باز شدن ریل ها در نزدیکی پیست سوارکاری آق قلا رخ داد.

هیوه چی خاطر نشان کرد: موضوع توسط گروه فنی در حال برطرف کردن است و به زودی مسیر بازگشایی خواهد شد.

گفتنی است مسیر بین المللی گرگان اینچه برون سال گذشته با حضور رییس جمهور افتتاح شد. چندی پیش نیز ریل باس گرگان به اینچه برون با حضور معاون اول رییس جمهور افتتاح و به بهره برداری رسید.

اینچه برون شهر مرزی استان گلستان که در فاصله ۸۱ کیلومتری شمال گرگان قرار دارد.