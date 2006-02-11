غني سازي در خاك ايران خط قرمز ما است/ ماندن درNPT براي ما مهم است

حسن سيد آبادي در گفتگو با خبرنگار"مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود: طرح روسيه يك طرح يك طرفه است و بهتر است در بررسي اين طرح، به منافع ملي بيشتر بينديشيم .

وي ماندن در NPT را براي جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك عضو حائز اهميت دانست و گفت: هدف از فعاليتهاي هسته اي به دست اوردن تكنولوژي به روز براي مقاصد صلح آميز است و هيچ منافاتي با اساسنامه NPT ندارد .

سيدآبادي اظهار داشت : ما پروتكل الحاقي كه اجازه نظارت سر زده را به بازرسان آژانس مي دهد، را به دليل برخورد سياسي آنها نمي پذيريم .

اين عضو شوراي مركزي فراكسيون اكثريت مجلس در خصوص راي چين و روسيه در جلسه شوراي حكام نيز گفت : ما روابط خود را بر اساس منافع ملي تنظيم مي كنيم، زيرا نگران عقب نشيني برخي كشورها نيستيم.