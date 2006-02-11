غني سازي در خاك ايران خط قرمز ما است/ ماندن درNPT براي ما مهم است

حسن سيد آبادي در گفتگو با خبرنگار"مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود: طرح روسيه يك طرح يك طرفه است و بهتر است در بررسي اين طرح، به منافع ملي بيشتر بينديشيم .
وي ماندن در NPT را براي جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك عضو حائز اهميت دانست و گفت: هدف از فعاليتهاي هسته اي به دست اوردن تكنولوژي به روز براي مقاصد صلح آميز است و هيچ منافاتي با اساسنامه NPT ندارد .
سيدآبادي اظهار داشت : ما پروتكل الحاقي كه اجازه نظارت سر زده را به بازرسان آژانس مي دهد، را به دليل برخورد سياسي آنها نمي پذيريم .
اين عضو شوراي مركزي فراكسيون اكثريت مجلس در خصوص راي چين و روسيه در جلسه شوراي حكام نيز گفت : ما روابط خود را بر اساس منافع ملي تنظيم مي كنيم، زيرا نگران عقب نشيني برخي كشورها نيستيم.
سيد آبادي با رد كوتاهي تيم مذاكره كننده در خصوص پرونده هسته اي گفت : همه ملت به اين جمع بندي رسيده اند كه آمريكا و چند كشور دارنده سلاح هسته اي تا جايي كه بتوانند نمي خواهند كشورهاي ديگر به فناوري هسته اي دست يابند و فعاليت هاي دو سال و نيم گذشته ايران نيز آنها را قانع نكرد و در مقابل اين آپارتايد هسته اي ما بايد مستقل عمل كنيم .
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