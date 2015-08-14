به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته سوم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز جمعه تیم‌های تراکتورسازی و راه‌آهن برابر هم صف آرایی کردند و این بازی درحالی با تساوی یک بر یک به پایان رسید که تا دقیقه ۸۸ تیم مدعی و میزبان تبریزی با یک گل از میهمان تهرانی‌اش پیش بود.

در این بازی که با قضاوت اشکان خورشیدی در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد، سروش رفیعی در دقیقه ۲۲ برای تراکتورسازی گلزنی کرد اما سروش نصرآزادانی در دقیقه ۸۸ گل تساوی راه‌آهن را به ثمر رساند تا تیم تبریزی را از رسیدن به دومین پیروزی متوالی‌اش در لیگ پانزدهم محروم سازد. یان رمزی، آگوستو سزار و سعید آقایی از تیم تراکتورسازی و حسین کریمی از تیم راه‌آهن بازیکنان اخطاری این بازی بودند.

شاگردان تونی اولیویه‌را با این تساوی ۵ امتیازی شده و موقتا در رده چهارم باقی‌ ماندند اما راه‌آهن تهران با ۲ امتیاز و گل زده بیشتر نسبت به گسترش فولاد تبریز، موقتا به رده سیزدهم صعود کرد تا از قعرنشینی در پایان هفته سوم دور شود.

برنامه ادامه دیدارهای پایانی هفته سوم لیگ برتر به شرح زیر است:

* فولاد خوزستان صفر - استقلال خوزستان یک (تا دقیقه ۶۵)

گل: حسن بیت‌سعید (۵۳) برای استقلال خوزستان

* سایپا تهران یک - پدیده مشهد صفر (تا دقیقه ۶۵)

گل: غلامرضا رضایی (۱۳) برای سایپا

* استقلال تهران صفر - ذوب‌آهن اصفهان یک (تا دقیقه ۶۵)

گل: احسان پهلوان (۶۳) برای ذوب‌آهن