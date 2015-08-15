تجربه، عامل پیروزی تأسیسات مقابل کاشی نیلو بود/تمجید از کاشی نیلو

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شمسایی پس از پیروزی 6 بر 2 تیمش مقابل کاشی نیلوی اصفهان با بیان اینکه تیم ما در این مسابقه فشار زیادی را از نماینده اصفهان دریافت کرد، اظهار داشت: کاشی نیلو امروز عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشت و توانست فشار بسیاری را به تیم ما وارد کند.
وی افزود: به خوبی میدانستیم که بازیکنان تیم اصفهانی در نیمه نخست بازی فشار بسیاری برای کسب نتیجه وارد میکنند و در نیمه د وم نیز به دنبال حفظ نتیجه بر میآیند و به همین دلیل با شناخت، راهی این مسابقه شدیم.
سرمربی تیم فوتسال تأسیسات دریایی تهران با بیان اینکه هدف ما بردن مسابقه به نیمه دوم بود، ادامه داد: ما در نیمه نخست بازی، مسابقه را کنترل کردیم و در نیمه دوم، با برتری از نظر تجربه و با استفاده از بیتجربگی بازیکنان حریف، توانستیم پیروزی را کسب کنیم.
وی ادامه داد: بازیکنان ما در این نیمه از موقعیتهای به دست آمده به خوبی استفاده کرده و توانستند پیروزی را برای خود رقم بزنند.
شمسایی با بیان اینکه نماینده اصفهان در حال حاضر یکی از تیمهای شایسته لیگ برتر به شمار میرود، گفت: خوشحال هستم که این نماینده اصفهان با بازیکنان بومی این استان راهی لیگ برتر شده و بدون شک در سالهای آینده یکی از قطبهای فوتسال کشور به شمار میرود.
وی اضافه کرد: تیم کاشی نیلوی اصفهان در آینده حرفهای بسیار برای گفتن خواهد داشت و میتواند به عنوان یکی از نمایندگان مقتدر اصفهان در لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور لقب گیرد.
سرمربی تیم فوتسال تاسیسات دریایی تهران با بیان اینکه بازیکنان ما در حال حاضر با خستگی مواجه هستند، افزود: ما در هفتههای گذشته عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتیم اما بازیکنان ما به خاطر مشکلات برنامهریزی دچار سختیهای زیادی شدند.
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