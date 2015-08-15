تجربه، عامل پیروزی تأسیسات مقابل کاشی نیلو بود/تمجید از کاشی نیلو

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شمسایی پس از پیروزی 6 بر 2 تیمش مقابل کاشی نیلوی اصفهان با بیان اینکه تیم ما در این مسابقه فشار زیادی را از نماینده اصفهان دریافت کرد، اظهار داشت: کاشی نیلو امروز عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشت و توانست فشار بسیاری را به تیم ما وارد کند.

وی افزود: به خوبی می‌دانستیم که بازیکنان تیم اصفهانی در نیمه نخست بازی فشار بسیاری برای کسب نتیجه وارد می‌کنند و در نیمه د وم نیز به دنبال حفظ نتیجه بر می‌آیند و به همین دلیل با شناخت، راهی این مسابقه شدیم.

سرمربی تیم فوتسال تأسیسات دریایی تهران با بیان اینکه هدف ما بردن مسابقه به نیمه دوم بود، ادامه داد: ما در نیمه نخست بازی، مسابقه را کنترل کردیم و در نیمه دوم، با برتری از نظر تجربه و با استفاده از بی‌تجربگی بازیکنان حریف، توانستیم پیروزی را کسب کنیم.

وی ادامه داد: بازیکنان ما در این نیمه از موقعیت‌های به دست آمده به خوبی استفاده کرده و توانستند پیروزی را برای خود رقم بزنند.

شمسایی با بیان اینکه نماینده اصفهان در حال حاضر یکی از تیم‌های شایسته لیگ برتر به شمار می‌رود، گفت: خوشحال هستم که این نماینده اصفهان با بازیکنان بومی این استان راهی لیگ برتر شده و بدون شک در سال‌های آینده یکی از قطب‌های فوتسال کشور به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: تیم کاشی نیلوی اصفهان در آینده حرفهای بسیار برای گفتن خواهد داشت و می‌تواند به عنوان یکی از نمایندگان مقتدر اصفهان در لیگ برتر فوتسال باشگاه‎‌های کشور لقب گیرد.

سرمربی تیم فوتسال تاسیسات دریایی تهران با بیان اینکه بازیکنان ما در حال حاضر با خستگی مواجه هستند، افزود: ما در هفته‌های گذشته عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتیم اما بازیکنان ما به خاطر مشکلات برنامه‌ریزی دچار سختی‌های زیادی شدند.