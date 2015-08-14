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۲۳ مرداد ۱۳۹۴، ۲۱:۳۴

انتقاد علی نظری‌جویباری از سرمربی ذوب‌آهن

انتقاد علی نظری‌جویباری از سرمربی ذوب‌آهن

مسئول نقل و انتقالات باشگاه استقلال از سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری‌جویباری بعد از باخت تیم استقلال برابر ذوب‌آهن در جمع خبرنگاران، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: تیم ذوب‌آهن در این بازی به آنچه که می‌خواست رسید و سه امتیاز را از آنِ خود کرد، در حالی که ما سر تعویض‌هایمان به مشکل خوردیم و مجبور شدیم کرار جاسم را به خاطر مصدومیت دوباره از زمین خارج کنیم.

مسئول نقل و انتقالات باشگاه استقلال همچنین با انتقاد از حرکات مربیان ذوب‌آهن در کنار خط زمین در واکنش به عملکرد داور اینگونه اظهار نظر کرد: این ترفند همیشگی یحیی گل‌محمدی است و او همیشه از این راه به پیروزی می‌رسد.

تیم فوتبال استقلال در هفته سوم لیگ برتر فوتبال امروز جمعه در ورزشگاه آزادی به مصاف ذوب‌آهن رفت و با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شد.

کد مطلب 2883242

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