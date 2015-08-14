به گزارش خبرنگار مهر، علی نظریجویباری بعد از باخت تیم استقلال برابر ذوبآهن در جمع خبرنگاران، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: تیم ذوبآهن در این بازی به آنچه که میخواست رسید و سه امتیاز را از آنِ خود کرد، در حالی که ما سر تعویضهایمان به مشکل خوردیم و مجبور شدیم کرار جاسم را به خاطر مصدومیت دوباره از زمین خارج کنیم.
مسئول نقل و انتقالات باشگاه استقلال همچنین با انتقاد از حرکات مربیان ذوبآهن در کنار خط زمین در واکنش به عملکرد داور اینگونه اظهار نظر کرد: این ترفند همیشگی یحیی گلمحمدی است و او همیشه از این راه به پیروزی میرسد.
تیم فوتبال استقلال در هفته سوم لیگ برتر فوتبال امروز جمعه در ورزشگاه آزادی به مصاف ذوبآهن رفت و با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شد.
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