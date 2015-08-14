به گزارش خبرنگار مهر، سعید آذری پس از پیروزی تیمش مقابل استقلال تهران در هفته سوم از رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های کشور با بیان این مطلب افزود: تیم ما بازی خوبی از خود ارائه داد و توانستیم یک برد شیرین را کسب کنیم.

وی تاکید کرد: بازی قابل قبولی ارائه دادیم و نشان دادیم که آرامش خاصی در ذوب‌آهن حاکم است. همه دست به دست هم دادند تا این تیم دوباره به روزهای اوجش بازگردد.

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان در ادامه خاطرنشان کرد: بر خلاف گفته برخی‌ها هیچ بحرانی در تیم وجود ندارد. این ساخته و پرداخته برخی آقایان است که می‌خواهند تیم را دچار حاشیه کنند.

آذری در خصوص اعتراض‌های مکرر یحیی گل‌محمدی تاکید کرد: همه مربیان اعتراض می‌کنند و این تنها مختص به یحیی گل‌محمدی نیست.

وی به صحبت‌های جهانیان سخنگوی باشگاه استقلال و نظری جویباری واکنشی نشان نداد و تصریح کرد: من هیچ صحبتی راجع به گفته‌های آنها ندارم و هر کس می‌تواند نظر شخصی‌اش را بگوید.

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان در پایان گفت: به اعتقادم، بهترین بازیکن امروز مهدی رحمتی بود و اگر او نبود، مطمئنا استقلال گل‌های بیشتری دریافت می‌کرد.