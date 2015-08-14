  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۳ مرداد ۱۳۹۴، ۲۱:۵۰

سعید آذری:

بحرانی در ذوب‌آهن وجود ندارد/ برد شیرینی را بدست آوردیم

بحرانی در ذوب‌آهن وجود ندارد/ برد شیرینی را بدست آوردیم

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان با بیان اینکه آرامش خاصی در تیم فوتبال این باشگاه حاکم است، گفت: هیچ بحرانی در تیم ما وجود ندارد و همه چیز روال طبیعی‌اش را طی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید آذری پس از پیروزی تیمش مقابل استقلال تهران در هفته سوم از رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های کشور با بیان این مطلب افزود: تیم ما بازی خوبی از خود ارائه داد و توانستیم یک برد شیرین را کسب کنیم.

وی تاکید کرد: بازی قابل قبولی ارائه دادیم و نشان دادیم که آرامش  خاصی در ذوب‌آهن حاکم است. همه دست به دست هم دادند تا این تیم دوباره به روزهای اوجش بازگردد.

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان در ادامه خاطرنشان کرد: بر خلاف گفته برخی‌ها هیچ بحرانی در تیم وجود ندارد. این ساخته و پرداخته برخی آقایان است که می‌خواهند تیم را دچار حاشیه کنند.

آذری در خصوص اعتراض‌های مکرر یحیی گل‌محمدی تاکید کرد: همه مربیان اعتراض می‌کنند و این تنها مختص به یحیی گل‌محمدی نیست.

وی به صحبت‌های جهانیان سخنگوی باشگاه استقلال و نظری جویباری واکنشی نشان نداد و تصریح کرد: من هیچ صحبتی راجع به گفته‌های آنها ندارم و هر کس می‌تواند نظر شخصی‌اش را بگوید.

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان در پایان گفت: به اعتقادم، بهترین بازیکن امروز مهدی رحمتی بود و اگر او نبود، مطمئنا استقلال گل‌های بیشتری دریافت می‌کرد.

کد مطلب 2883247

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها