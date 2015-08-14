مقابل حریفی قدرتمند پیروزی شدیم/ سایپا به یک بازیکن وابسته نیست

به گزارش خبرنگار مهر مجید جلالی پس از پیروزی ۲ بر یک تیمش برابر پدیده مشهد در هفته سوم لیگ برتر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: سعی کردیم حریف را کنترل کنیم اما حریف آنقدر خوب بود که در دقایقی از بازی مسابقه را تحت کنترل خودش قرار داد.

وی افزود: من از این بابت خوشحالم که مسابقه‌ای را مقابل یک حریف قدرتمند با پیروزی پشت سر گذاشتیم و بازیکنان ما نشان دادند به خوبی می‌توانند مقابل حریفان قدرتمند نیز خوب بازی کنند.

سرمربی تیم فوتبال سایپا درخصوص اینکه سایپا روی ضد حملات برنامه‌ریزی کرده بود، یادآور شد: اصلا اینطور نبود. ما بازی خوبی را انجام دادیم و وقتی دو گل جلو افتادیم، سعی کردیم بازی را تحت کنترل قرار دهیم.

جلالی در رابطه با داوری اینگونه صحبت کرد: داور خوب بود، به بازی تسلط داشت و با اعتماد به نفس قضاوت می‌کرد.

وی در رابطه با صحنه‌های پنالتی مشکوک برای تیم پدیده اینگونه اظهارنظر کرد: به اعتقاد من داور قضاوت بسیار خوبی روی آن صحنه‌ها کرد.

سرمربی تیم سایپا در پاسخ به این پرسش که آیا سایپا به غلامرضا رضایی وابسته است؟، گفت: ما سه بازی در لیگ انجام دادیم که برای هر سه مسابقه برنامه خودش را داشتیم و ممکن است در بازی‌های آتی نیز برنامه‌های متفاوتی داشته باشیم.