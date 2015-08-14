به گزارش خبرنگار مهر، تونی اولیویرا شامگاه جمعه بعد از اینکه تیمش در دقیقه ۸۷ برد را با تساوی برابر راه آهن عوض کرد، در نشست خبری بعد از بازی به خبرنگاران گفت: کادر فنی راه آهن امروز به خوبی تیم ما را آنالیز کرده بودند و از ما شناخت داشتند، آنها با سازماندهی خوبی باعث شدند تا ما پیروز بازی نشویم.

وی با بیان اینکه راه آهن تیم با سازماندهی خوب و جوانی است، ادامه داد: آنها به ما کلک زدند چرا که راه آهن بازی جوانمردانه را رعایت نکرد و در ادامه بازیکن این تیم گل زد.

اولیویرا با تاکید بر اینکه راه آهن مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرد، گفت: می خواستیم یک بازی خوب انجام دهیم و سه امتیاز بازی را در خانه بدست آوریم ولی اشتباهات بازیکنان و استفاده نکردن از موقعیت ها باعث شد تا دو امتیاز از دست دهیم. البته ما کار زیادی در پیش داریم و باید روز به روز بهتر شویم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی با اشاره به اینکه بازیکنان این تیم نتوانستند خواسته ها و برنامه های مدنظر را در زمین اجرا کنند، ادامه داد: باید ضعف های خود را برای بازی های آینده برطرف کنیم و در روزهای آینده به هماهنگی بیشتری بین بازیکنان دست پیدا کنیم.

اولیویرا سپس خطاب به هواداران تراکتورسازی گفت: در بازی ‌های بعدی این تساوی خانگی را جبران می‌ کنیم و باید از امشب دیگر به فکر بازی بعدی تیم بود و نقاط ضعف را پوشش داد و برطرف کرد.