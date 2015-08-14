به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی رحمتی بعد از باخت تیم استقلال مقابل تیم ذوبآهن در جمع خبرنگاران، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: ذوبآهن سال قبل هم استقلال را شکست داده بود. آنها امسال شرایط خوبی دارند. ما نیمه اول چند فرصت خوب داشتیم که اگر موقعیتها به گل تبدیل میشد، نتیجه طور دیگری رقم میخورد.
وی درباره افت این تیم در نیمه دوم تاکید کرد: در دو بازی قبل هم همین شرایط را داشتیم و این به خاطر بدنسازی خوبی است که انجام دادهایم. البته بعضی از بازیکنان هم جوان و کم تجربه هستند. مطمئن باشید استقلال از هفته چهارم و پنجم به بعد عالی میشود. من به این تیم امید دارم.
دروازهبان تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه از هواداران استقلال میخواهد صبور باشند، از صحبت درباره اعتراضات جاسم کرار به باشگاه استقلال خودداری کرد و گفت: صحبت کردن در این خصوص در حیطه وظایف من نیست.
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