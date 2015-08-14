به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجب‌زاده پس از پیروزی تیمش مقابل استقلال تهران با بیان این مطلب افزود: هر دو تیم دو نیمه متفاوت را برگزار کردند. صادقانه باید بگویم در نیمه اول استقلال از ما برتر بود و موقعیت‌های خوبی هم داشت که نتوانست از آن استفاده کند.

وی اضافه کرد: در نیمه دوم این ما بودیم که حاکم میدان شدیم و توانستیم با دو گل خوب پیروزی را از آن خود کنیم و آن شکست قبل را به فراموشی بسپاریم.

مهاجم تیم فوتبال ذوب‌آهن در ادامه تاکید کرد: به اعتقاد من بهترین بازیکنان زمین، گلرهای دو تیم بودند که موقعیت های زیادی را از مهاجمان حریف گرفته و اجازه ندادند که دروازه ها باز شود.

رجب‌زاده در پایان گفت: ما در دو بازی قبل هم بدشانس بودیم، اما با این پیروزی نوار بدشانسی را پاره کرده و به دنبال پیروزی های دیگر در هفته‌های آینده هستیم.