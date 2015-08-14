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۲۳ مرداد ۱۳۹۴، ۲۲:۳۱

سرکرده جدید طالبان از الظواهری قدردانی کرد

سرکرده جدید طالبان از الظواهری قدردانی کرد

«ملا اختر منصور» سرکرده جدید طالبان از حمایت سرکرده شبکه تروریستی القاعده از این گروه شبه نظامی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «ملا اختر منصور» از بیعت «ایمن الظواهری» سرکرده شبکه تروریستی القاعده با خود استقبال کرد. وی با اعلام این که بیعت الظواهری را می پذیرد، برای همکاری بیشتر بین این دو گروه ابراز امیدواری کرد.

روز گذشته الظواهری با این اقدام خود موضع شبکه تروریستی القاعده را در برابر ملا منصور که اختلافات زیادی در مورد رهبری وی بر طالبان به وجود آمده بود، اعلام کرد. الظواهری در پیام خود درگذشت ملا عمر را نیز تسلیت گفت.

پیشتر دو نفر از رهبران طالبان با حضور در نشست مهمترین شخصیت های طالبان از انتخاب ملا منصور به عنوان جانشین ملاعمر رهبر سابق طالبان خبر دادند.

کد مطلب 2883262

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