ترکیه در مرز با سوریه دیوار می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های ترکیه از تصمیم آنکارا برای احداث دیوار مرزی برای جلوگیری از پیوستن تروریست ها به داعش در سوریه خبر دادند. بر این اساس دیوار مرزی به ارتفاع سه متر در استان مرزی هاتای احداث خواهد شد.

خبرگزاری آناتولی نیز با اعلام این خبر از ساخت دیواری به طول ۷ کیلومتر در منطقه ریحانلی از این استان مرزی خبر داد. بنا بر اعلام منابع آگاه، ارتش ترکیه نیز برای تقویت موانع مرزی اقدام به حفر خندق در پشت این دیوار می کند.

تصمیم به ساخت این دیوار مرزی پس از بروز حملات تروریستی اخیر در شهرهای مرزی ترکیه اتخاذ می شود. هر چند علت ساخت چنین دیواری جلوگیری از پیوستن افراد بیشتر به داعش عنوان شده، اما به نظر می رسد علت اصلی این کار ممانعت از عبور تروریست ها از مرز سوریه به ترکیه برای انجام حملات تروریستی در این کشور باشد.