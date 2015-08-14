فولاد خوزستان همیشه سربلند است/ هرگز تسلیم نمی شویم

به گزارش خبرنگار مهر، داراگان اسکوچیچ جمعه شب پس از شکست تیمش در برابر استقلال خوزستان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: واقعا از بازی امروز ناامید شده و می دانم که بازی بسیار بدی را ارائه دادیم. از هواداران و دوستداران فولاد عذرخواهی می کنم. البته نه از آن تماشاگرنماهایی که از ایده خاصی پیروی می کنند.

وی افزود: واقعا از هواداران واقعی فولاد تشکر کرده و از آنها بابت بازی امروز عذرخواهی می کنم. امروز استقلال خوزستان با ارسال توپ های بلند و ارائه یک بازی مستقیم رقابت را شروع کرده و به هر حال این نوع بازی سلاح این تیم بوده و آن را به خوبی انجام می دهند.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان تصریح کرد: بازیکنان تیم فولاد تحت فشار قادر به بازی نبوده و در این بازی فشاری که روی تیم فولاد بود روی تیم استقلال نبود. به هر حال متاسفانه این بازی را واگذار کردیم.

اسکوچیچ بیان کرد: در واقع فولاد همان تیم قبلی است که سال گذشته مشکلات زیادی داشته و اکنون هم دارد، ولی هرگز تسلیم نمی شویم.

وی عنوان کرد: به تیم فوتبال استقلال خوزستان که همسایه ما نیز هست، تبریک گفته و با تمام احترامی که برای آنها قائلم ولی تفاوت زیادی بین این تیم با فولاد خوزستان وجود دارد. منظورم این است که آخر فصل متوجه می شوید که جایگاه بهتری خواهیم داشت.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان تأکید کرد: به هر حال هوادار همیشه حق اعتراض به نحوه بازی را دارد، ولی بایستی شفاف بگویم در محیطی قرار گرفته ایم که اصلا محیط خوبی نیست. هوادارانی بودند که تیم استقلال خوزستان را تشویق می کردند. به هر حال زمان ثابت کرده که تیم های مختلف تا پایان کار لیگ همیشه یکسان عمل نکرده و تغییراتی خواهند داشت. در ادامه لیگ ثابت می کنیم که شایستگی فولاد خیلی بیشتر است.

اسکوچیچ یادآور شد: بازی در استقلال متفاوت تر از فولاد بوده و ساده نیست که یک بازیکن تحت فشار بازی کند.

وی در خصوص بیت سعید که از سوی وی از فولاد خط خورد نیز یادآور شد: بیت سعید ۲۵ سالش بوده و چرا قبل از این به فولاد نیامده و من باید آن را به تیم بیاورم؟

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان اضافه کرد: به هر حال هدفم این است که بازیکنانی مانند جهانبین و حبیبی نژاد را که سن کمی هم دارند، پرورش داده و در سال های بعد نتیجه آن را می بینید.

اسکوچیچ اظهار کرد: چیزی که در این بازی مهم بوده این است که هیچ وقت تسلیم نمی شویم. بازیکنان در این بازی ثابت کردند که اگر تحت فشار قرار بگیرند، خیلی توانایی خروج خودشان از وضعیت فشار را ندارند.

وی در پایان گفت: هوادارانی که از باشگاه پول دریافت کرده بایستی بدانند که من حواسم به همه چیز بوده و بهتر است که مراقب رفتار خود باشند. چه برد داشته باشیم و یا باخت در کنفرانس حضور پیدا کرده و فولاد خوزستان همیشه سربلند است. اجازه انتقاد در مورد تیم را داده ولی اجازه نمی دهم که کسی در مورد تیم بد صحبت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته سوم لیگ برتر باشگاه های کشور شامگاه جمعه دو تیم همشهری فولاد خوزستان و استقلال خوزستان به مصاف هم رفتند که این بازی را آبی پوشان با دو گل به سود خود به پایان رساندند.