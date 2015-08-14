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۲۳ مرداد ۱۳۹۴، ۲۳:۲۴

سازمان بین المللی مهاجرت:

بیش از ۳ میلیون نفر در داخل عراق آواره شده اند

بیش از ۳ میلیون نفر در داخل عراق آواره شده اند

سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در عراق مجبور به ترک خانه های خود به خاطر خشونت ها در داخل این کشور شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سازمان بین المللی مهاجرت تصریح کرد: از ژانویه ۲۰۱۴ تا ۳۰ جولای ۲۰۱۵ سه میلیون و ۱۷۲ هزار نفر یعنی حدود ۵۲۹ هزار خانواده در داخل عراق آواره شده اند.

این سازمان یادآور شد: ۸۷ درصد آوارگان متعلق به سه استان الانبار با ۴۰ درصد، نینوا با ۳۳ درصد و صلاح الدین با ۱۴ درصد هستند. در همین رابطه «لوتار فایس» رئیس هیئت سازمان بین المللی مهاجرت در عراق گفت: نماینده گان این سازمان در ماه اخیر ۶ هزار بسته کمک های اولیه در میان آوارگان مرکز و جنوب عراق توزیع کردند.

وی افزود: آوارگان در سایه گرمای شدید تابستان نیازمند کمک های فوری هستند و برای ارائه کمک های انسانی ضرروی برای میلیون ها آواره عراقی نیاز به کمک های مالی بیشتر است.

کد مطلب 2883267

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