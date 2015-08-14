بیش از ۳ میلیون نفر در داخل عراق آواره شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سازمان بین المللی مهاجرت تصریح کرد: از ژانویه ۲۰۱۴ تا ۳۰ جولای ۲۰۱۵ سه میلیون و ۱۷۲ هزار نفر یعنی حدود ۵۲۹ هزار خانواده در داخل عراق آواره شده اند.

این سازمان یادآور شد: ۸۷ درصد آوارگان متعلق به سه استان الانبار با ۴۰ درصد، نینوا با ۳۳ درصد و صلاح الدین با ۱۴ درصد هستند. در همین رابطه «لوتار فایس» رئیس هیئت سازمان بین المللی مهاجرت در عراق گفت: نماینده گان این سازمان در ماه اخیر ۶ هزار بسته کمک های اولیه در میان آوارگان مرکز و جنوب عراق توزیع کردند.

وی افزود: آوارگان در سایه گرمای شدید تابستان نیازمند کمک های فوری هستند و برای ارائه کمک های انسانی ضرروی برای میلیون ها آواره عراقی نیاز به کمک های مالی بیشتر است.