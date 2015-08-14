به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه رسالت در تحلیلی به قلم «سعید سبحانی» نوشت:

اگرچه تاکنون ۱۶ سناتور آمریکایی موافقت قطعی خود را با توافق نهایی میان ایران و اعضای ۱+۵ اعلام کرده اند اما هنوز رای ۲۸ سناتور دموکرات دیگر درخصوص این موضوع مهم و اساسی اعلام نشده است. اگرچه برخی تحلیلگران مسائل آمریکا از این سناتورها به عنوان موافقان بالقوه توافق نام می برند اما به نظر می رسد برخی افراد مانند باب منندز استعداد زیادی برای اعلام رای منفی در قبال توافق نهایی داشته باشند! اعلام مخالفت چاک شامر سناتور ارشد یهودی کنگره با توافق نهایی ، زمینه را برای ابراز مخالفت برخی دیگر از سناتورهای دموکرات با توافق نهایی باز کرده است.

هم اکنون اوباما نگران بازی نامتوازن دموکراتها در قبال توافق نهایی است. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و دیگر مقامات وزارت امور خارجه این کشور از سناتورهای حزب دموکرات که ۴۵ عضو سنا را تشکیل می دهند خواسته اند تا موافقت علنی و رسمی و صریح خود را با توافق نهایی اعلام کنند اما اکثر دموکراتها فعلا پاسخی به این درخواست نداده اند!

اوباما انتظار داشت تا این لحظه که حدود یکماه از توافق نهایی میان ایران و اعضای ۱+۵ می گذرد، حداقل ۳۴ سناتور دموکرات موافقت خود را با توافق اعلام می کردند تا وی در قبال استفاده ازحق وتوی خود در سنا خیالی آسوده داشته باشد. با این حال به نظر می رسد غیر از ۱۶ سناتور دموکراتی که موافقت خود را با برجام اعلام کرده اند، دیگر سناتورهای حزب دموکرات مشغول لابی گری با تل اویو یا لابی آیپک و دیگر لابی های بیرونی جهت اعلام رای نهایی خود هستند. همین موضوع اوباما را به شدت نگران ساخته است.

واقعیت امر این است که رای منفی سناتور «چاک شومر» به توافق هسته ای ایران و اعضای ۱+۵، جنجال زیادی را در میان طرفداران حزب دموکرات آمریکا ایجاد کرده است. سناتور شومر به لحاظ اعتباری سومین سناتور دموکرات کنگره و از اصلی ترین طرفداران لابی آیپک محسوب می شود. با این حال کمتر کسی تصور می کرد وی مخالفت مطلق خود را با توافق نهایی اعلام و بر روی آن تاکید نماید.همان گونه که اشاره شد ، تا این لحظه ۱۶ سناتور دموکرات موافقت مطلق خود را با توافق نهایی میان ایران و اعضای ۱+۵ و متن برجام اعلام کرده و به دفاع از آن پرداخته اند.

به نظر می رسد پس از اعلام مخالفت رسمی چاک شومر با توافق نهایی، چهار تن دیگر از سناتورهای دموکرات مانند «باب منندز»، «پتی مورای»، «باب کیسی» و «رون ویدن» جرأت بیشتری برای ابراز مخالفت با توافق صورت گرفته پیدا کرده اند.ممکن است این سناتورها بتوانند برخی سناتورهای دیگر را نیز تحت تاثیر خود قرار دهند. با این حال در ان سو، کاخ سفید تمامی تلاش خود را جهت تصویب توافق در سنا به کار بسته است. به عبارت بهتر، اصلی ترین تلاش اوباما و کاخ سفید، تصویب توافق در همان مرحله نخست است.

صورت مسئله کاملا مشخص است:در صورتی که کمتر از ۶۰ درصد یا اکثریت مطلق سنا با توافق مخالفت کنند و بالای ۴۰ درصد از آن حمایت کنند، در عمل کار به وتوی اوباما با استناد به رای دو سوم سناتورها نیز نخواهد کشید. از این رو اوباما هم اکنون حداقل نیازمند ۲۴ رای سنا برای تکمیل حلقه دموکراتهای موافق توافق است. در این معادله اوباما حسابی بر روی جمهوریخواهان باز نکرده است هر چند که مواضع سناتور فلیک (از حزب جمهوریخواه) در موافقت نسبی با توافق صورت گرفته منجربه ایجاد امیدواری هایی درمیان سران کاخ سفید شده است.

رای موافق سناتور فلیک می تواند خنثی کننده رای منفی سناتور چاک شامر به توافق باشد.در هر حال اوباما هنوز تکلیف خود را با دموکراتهای سیاه نمی داند!اگرچه مقامات کاخ سفید در صددند اعلام مخالفت سناتور شومر با توافق هسته ای را موضوعی عادی جلوه دهند، اما به نظر می رسد اصلی ترین ترس مقامات دولت اوباما، استمرار این روند در سنای آمریکا و حتی در مجلس نمایندگان است.اصطلاحا از سناتورهای دموکراتی که در زمین حزب جمهوریخواه بازی می کنند به عنوان کبوترهای سیاه نام برده می شود.

در این لیست نامهایی آشنا مانند "جو لیبرمن"و " باب منندز" مشاهده می شود. در دوران ریاست جمهوری جرج واکر بوش نیز «کبوترهای سیاه» به بلای جان حزب دموکرات تبدیل شده بودند. یکی از این سناتورها «جو لیبرمن» بود. فردی که با وجود تعلق خاطر حزبی به دموکرات ها، در همه تصمیم گیری های خود تابع حزب جمهوری خواه و شخص جرج بوش بود. او از جنگ عراق و افزایش بودجه های جنگی حمایت می کرد و حتی در جریان رقابت های انتخاباتی سال ۲۰۰۸ ایالات متحده آمریکا نیز در کمال ناباوری بسیاری از دموکرات ها، در ستاد انتخاباتی «جان مک کین» مشغول به فعالیت شد. او رویکرد جنگ طلبانه جرج بوش و جان مک کین را بارها مورد حمایت قرار داد.

نکته جالب توجه اینکه جو لیبرمن هم اکنون ریاست کمیته مخالفان توافق هسته ای با ایران را بر عهده گرفته است! به عبارت بهتر وی در خارج از گود سنا نیز فعالیتهای خود را به سود حزب جمهوریخواه در کسوت یک دموکرات! پیگیری می کند. به نظر می رسد سناتور شومر نیز از این قاعده مستثنی نیست!چاک شومر طی روزهای اخیر به نماد کارشکنی در حزب دموکرات آمریکا تبدیل شده و سران حزب دموکرات موضوع اخراج وی از حزب یا محدود کردن دامنه فعالیت های سیاسی وی را در دستور کار قرار داده اند. از سوی دیگر کاخ سفید صراحتا اعلام کرده است که حمایت های خود را از شومر در انتخابات سنای سال ۲۰۱۶ متوقف خواهد کرد.

بدیهی است که شومر نیز مانند جو لیبرمن مورد غضب سران حزب دموکرات قرار خواهد گرفت. در خصوص این موضوع کمترین شک و شبهه ای وجود ندارد. اوباما هم اکنون در صدد است تا به هر نحو ممکن مانعی که به دست خود در سنا ایجاد کرده است را متوقف سازد. به نظر می رسد طی یک هفته آتی، مواضع نهایی بسیاری از دموکرات ها در قبال توافق نهایی آشکار شود. در برهه فعلی رای هر یک از سناتورهای دموکرات برای اوباما تعیین کننده خواهد بود.

با این حال چه در صورت رای مثبت و چه در صورت رای منفی سنا به توافق، تصفیه حساب سران حزب دموکرات با سناتورهای ناسازگار این حزب از جمله شومر و منندز قطعی خواهد بود. به عبارت بهتر، کبوترهای سیاه هم اکنون در تیررس شکار سران حزب دموکرات قرار دارند. با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ و نیاز مبرمی که سناتورهای دموکرات به حمایت حزب متبوعشان دارند، به نظر می رسد حتی سناتورهای مخالف توافق نیز جرأت ابراز آن را نداشته باشند!