به گزارش خبرگزاری مهر، سه فیلم سینمایی «تابو»، «نزدیکتر»، «ناخواسته» و فیلم کوتاه «روز قضاوت» توسط امور بینالملل «ایران نوین فیلم» به سیو نهمین جشنواره بینالمللی فیلم مونترال ارسال شد که در بخشهای اصلی این جشنواره با دیگر آثار به رقابت میپردازند.
فیلم سینمایی «تابو» به کارگردانی خسرو معصومی در بخش مسابقه اصلی، «نزدیکتر» به کارگردانی مصطفی احمدی در بخش مسابقه فیلمهای اول، «ناخواسته» به کارگردانی برزو نیکنژاد در بخش چشم انداز سینمای جهان و فیلم کوتاه «روز قضاوت» به کارگردانی کریم امینی در بخش مسابقه بیناالملل این جشنواره حضور دارد.
«تابو» تنها نماینده ایران در بخش اصلی این جشنواره و «نزدیکتر» تنها فیلم ایرانی است که در بخش مسابقه فیلمهای اول جشنواره مونترال پذیرفته شده است.
پیرآنری دولو رییس سابق بخش دو هفته کارگردانان فستیوال کن و نویسنده و منتقد سرشناس فرانسوی، دونالد رانود مستندساز و آنتونی زیند تهیهکننده سینما آثار بخش مسابقه فیلمهای اول را داوری میکنند.
تعدادی از عوامل این چهار فیلم برای حضور در این جشنواره که از ۲۷ آگوست تا ۷ سپتامبر (۵ تا ۱۶ شهریور) برگزار میشود به مونترال کانادا سفر خواهند کرد. این درحالی است که جشنواره مونترال اولین حضور بینالمللی این فیلمها به حساب میآید و جشنوارههای دیگری برای دعوت از تمامی این چهار فیلم اقدام کردهاند.
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