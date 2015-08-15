فعالان گردشگری با برپایی جشنواره هادر شهرهای گردشگری مخالفت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دستگاههای مختلف در کشور نمایشگاهها و جشنواره های متعدد خود را در ایامی مانند اردیبهشت و خرداد، مهر و آبان برگزار می کنند، شاید علتش مناسب بودن فصل و آب و هوا باشد اما در این ایام، گردشگران خارجی فارغ از شلوغی های تابستان و عید نوروز به ایران می آیند.

چون فصل گردش آنها این موقع از سال میلادی است. از آنجا که ایران هتلهای پر ستاره کمی دارد و استاندارد کیفیت خوب هتلی را فقط می توان تا حدوی در هتلهای ۵ و ۴ ستاره مشاهده کرد؛ تورگردانان سعی می کنند که گردشگران خارجی را در این دسته از هتلها اقامت بدهند اما همزمانی ورود گردشگر خارجی در این چهار ماه سال با جشنواره ها و نمایشگاههای مختلف و ملی آن هم در شهرهای پر گردشگر اختلالی در روند پذیرش گردشگر خارجی وارد کرده است. تورگردانان می گویند در این فصل گردشگران خارجی باید در هتلهای ۴ و ۵ ستاره اقامت کنند اما مهمانان جشنواره ها نیز در همین هتلها اقامت دارند پس اتاق خالی کمی در هتلهای خوب پیدا می شود از سوی دیگر شهرهای پر گردشگر به خاطر همین برنامه ها بسیار شلوغ می شود درحالی که می توان زمان برگزاری این برنامه ها را تغییر داد.

چند روز پیش تورگردانان جلسه ای را برای رئیس سازمان میراث فرهنگی گذاشتند و مشکلشان را در این زمینه به سلطانی فر گفتند آنها برای نمونه اعلام کردند که در همین مهر ماه امسال جشنواره های مختلفی در اصفهان برگزار می شود که این شهر را پس از ایام عید دوباره با حضور زیاد گردشگران داخلی و خارجی زیادی رو به رو می کند چون بسیاری از افراد برای این برنامه به اصفهان می روند و مهمانان ویژه آن در هتلهای خوب اقامت می کنند. آنها از سلطانی فر درخواست رسیدگی داشتند و پاسخ گرفتند که پیگیری می شود.

در این باره، مهدی نریمانی، رئیس اتحادیه هتلداران اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر از این موضوع اظهار نارضایتی کرد و گفت: برگزاری جشنواره‌های بزرگ مانند جشنواره کودک نباید در شهرهای پرگردشگر آن هم در فصل پیک سفر باشد. اگر وزارتخانه ها نیازسنجی کند و برای آن برنامه درستی داشته باشد، با مشکل اقامت در اصفهان مواجه نمی‌شویم.

نریمانی ادامه داد: به دفعات اعلام کرده‌ایم که چرا همه دستگاه‌ها برنامه‌هایشان را در ماه‌های مهر و آبان برگزار می‌کنند، آن هم در این دو ماه که گردشگران زیادی به اصفهان می‌آیند. یا چرا ماه اردیبهشت که فصل گلاب‌گیری است، در کاشان و اصفهان سمینار و همایش برگزار می‌شود. وقتی سرمایه‌گذار در اصفهان می‌خواهد فعالیت کند، تمام طول سال را ارزیابی می‌کند نه ۱۲۰ روز سال را؛ بنابراین برایش توجیه اقتصادی ندارد که در زمینه هتل‌سازی فعالیت کند. برای سال‌های آینده به هتل نیاز داریم، اما این طور نیست که الان ظرفیت هم نداشته باشیم. مشکل ما این است که برخی از روزهای سال مانند ماههای مهر و آبان در اصفهان با کمبود اتاق مواجه می شویم.

ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان ایران نیز با تاکید بر این نکته که گردشگران خارجی زیادی پس از توافقات هسته ای به سمت ایران تغییر مقصد داده اند به خبرنگار مهر گفت: نامه نگاری کردیم مهر ماه در شهر اصفهان به عنوان فصل ورود گردشگران خارجی جشنواره برگزار نشود، چون گردشگران خارجی در راه هستند هتلها جا ندارد و این ماه دقیقا اوج ورود توریست خارجی به اصفهان است. بنابراین می توان جشنواره ها را به زمان دیگری موکول کرد.

آنچه که فعالان گردشگری به عنوان اعتراض برای همزمانی ورود گردشگران به اصفهان با جشنواره ها و نمایشگاهها در اصفهان مطرح کردند به طور نمونه به جشنواره فیلم و تئاتر کودک منوط می شد اما جشنواره فیلم امسال در اصفهان برگزار نمی شود اما جشنواره تئاتر کودک در همدان برگزار خواهد شد با این وجود فعالان گردشگری همچنان به برپایی جشنواره های متعدد در ایام پیک سفر آن هم در شهرهای پر گردشگر معترض هستند باید دید چقدر به این خواسته آنها با توجه به روند رو به رشد گردشگران خارجی به ایران توجه می شود.