درگیری های شدید طالبان و ارتش افغانستان در مرکز ولایت فراه

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، طالبان افغانستان صبح امروز به مرکز ولایت فراه حمله کردند.
مقامات امنیتی ولایت فراه می گویند نیروهای امنیتی تلفات سنگینی به طالبان وارد کرده اند. «دل جان»، رئیس امنیتی پلیس فراه از کشته شدن پنج نیروی پلیس خبر داد.
ولایت فراه افغانستان صحنه درگیری های شدید میان شبه نظامیان طالبان و نیروهای امنیتی افغان است و این درگیری ها هم اکنون با شدت ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، طالبان افغانستان صبح امروز به مرکز ولایت فراه حمله کردند.
مقامات امنیتی ولایت فراه می گویند نیروهای امنیتی تلفات سنگینی به طالبان وارد کرده اند. «دل جان»، رئیس امنیتی پلیس فراه از کشته شدن پنج نیروی پلیس خبر داد.
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