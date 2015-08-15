اعلام نشستهای سرای اهل قلم در هفته پایانی مرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین هفته مرداد، پنج نشست تخصصی در سرای اهل قلم برگزار می شود که بر این اساس در روز یکشنبه ۲۵ مرداد غلامرضا یاوند عباسی، حسین فتاحی، علی گنجی، امیر جلیل وند و فریبا میری پورفرد در سومین جلسه نقد و بررسی کتاب مردمی ایثار سخنرانی می کنند. این نشست ساعت ۱۶ برگزار می شود.

بیست و ششم مرداد به روال دوشنبه ها، کلاس داستان نویسی فیروز زنوزی جلالی رأس ساعت ۱۴ برگزار می شود و در همین روز نشست نقد و بررسی کتاب «محمد (ص) و آیات خدا» با حضور دکتر عبداله نصری، دکتر قاسم پورحسن، دکتر مهدی مهریزی و دکتر محمدحسین رفیعی در ساعت ۱۷ برگزار می شود.

رونمایی از مجموعه ۳۰ جلدی «تبیین الکافی فی مرآت المعقول و الوافی» با حضور آیت الله ابن الرضا، دکتر السید الثامر العمیدی، دکتر مجید معارف و بهزاد جعفری روز سه شنبه ۲۷ مرداد ساعت ۱۷ برگزار می شود.

همچنین سرای اهل قلم روز چهارشنبه در سالروز کودتای ۲۸ مرداد، میزبان نشست نقد و بررسی کتاب «ایران و سازمان سیا» (بازنگری در سقوط دولت مصدق) با سخنرانی کاوه بیات، داریوش رحمانیان، بهمن سراحیان و علی موذنی است. این نشست ساعت ۱۷ برگزار می شود.

سرای اهل قلم در خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک ۲ واقع شده است.