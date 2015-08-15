برنامه پخش مستقیم رقابتهای ورزشی اعلام شد

رقابتهای لیگ برتر انگلستان و لیگ برتر ایران به صورت مستقیم از شبکه های سیما پخش خواهد شد. دیدار برگشت سوپر جام اسپانیا بین بارسلونا و اتلتیک بیلبائو هم به صورت مستقیم پخش خواهد شد.