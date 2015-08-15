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۲۴ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۲۸

زمان دیدار برگشت بارسلونا ؛

برنامه پخش مستقیم رقابتهای ورزشی اعلام شد

برنامه پخش مستقیم رقابتهای ورزشی اعلام شد

رقابتهای لیگ برتر انگلستان و لیگ برتر ایران به صورت مستقیم از شبکه های سیما پخش خواهد شد. دیدار برگشت سوپر جام اسپانیا بین بارسلونا و اتلتیک بیلبائو هم به صورت مستقیم پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جدول زمانبندی پخش برنامه ها به شرح زیر است:

شنبه ۲۴ مرداد
هفته ۲ ليگ برتر انگليس : تاتنهام - استوک‌سيتي
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۸:۳۰

هفته اول بوندسليگا : دورتموند - مونشن گلادباخ
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۲۱:۰۰

يکشنبه ۲۵ مرداد
موتو جي پي جمهوري چک :
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۶:۳۰
هفته ۲ ليگ برتر انگليس : کريستال پالاس - آرسنال

زنده از شبکه سه، ساعت : ۱۷:۰۰

هفته ۲ ليگ برتر انگليس : منچسترسيتي - چلسي
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۹:۳۰

هفته ۲ لوشامپيونه : پاري سن ژرمن - آژاکسيو
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۲۳:۳۰

سه‌شنبه ۲۷ مرداد
برگشت سوپر جام اسپانيا : بارسلونا - بيلبائو
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۰۰:۳۰

مقدماتي باشگاه هاي اروپا : لاتزيو - بايرلورکوزن
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۲۳:۱۵

چهارشنبه ۲۸ مرداد
دوستانه : رئال مادريد - گالاتاسراي
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۰۱:۱۵

مقدماتي باشگاه هاي اروپا : والنسيا - موناکو
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۲۳:۱۵

پنج‌شنبه ۲۹ مرداد
هفته ۴ جام خليج فارس : پرسپوليس - ذوب آهن
زنده از شبکه سه، ساعت : ۱۹:۱۵

جمعه ۳۰ مرداد
هفته ۴ جام خليج فارس : پديده - تراکتورسازي
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۷:۳۰

هفته ۴ جام خليج فارس : استقلال اهواز - استقلال
زنده از شبکه سه، ساعت : ۱۹:۱۵

هفته ۴ جام خليج فارس : راه آهن - صباي قم
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۹:۳۰

کد مطلب 2883498

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