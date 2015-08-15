برنامه پخش مستقیم رقابتهای ورزشی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جدول زمانبندی پخش برنامه ها به شرح زیر است:
شنبه ۲۴ مرداد
هفته ۲ ليگ برتر انگليس : تاتنهام - استوکسيتي
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۸:۳۰
هفته اول بوندسليگا : دورتموند - مونشن گلادباخ
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۲۱:۰۰
يکشنبه ۲۵ مرداد
موتو جي پي جمهوري چک :
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۶:۳۰
هفته ۲ ليگ برتر انگليس : کريستال پالاس - آرسنال
زنده از شبکه سه، ساعت : ۱۷:۰۰
هفته ۲ ليگ برتر انگليس : منچسترسيتي - چلسي
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۹:۳۰
هفته ۲ لوشامپيونه : پاري سن ژرمن - آژاکسيو
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۲۳:۳۰
سهشنبه ۲۷ مرداد
برگشت سوپر جام اسپانيا : بارسلونا - بيلبائو
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۰۰:۳۰
مقدماتي باشگاه هاي اروپا : لاتزيو - بايرلورکوزن
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۲۳:۱۵
چهارشنبه ۲۸ مرداد
دوستانه : رئال مادريد - گالاتاسراي
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۰۱:۱۵
مقدماتي باشگاه هاي اروپا : والنسيا - موناکو
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۲۳:۱۵
پنجشنبه ۲۹ مرداد
هفته ۴ جام خليج فارس : پرسپوليس - ذوب آهن
زنده از شبکه سه، ساعت : ۱۹:۱۵
جمعه ۳۰ مرداد
هفته ۴ جام خليج فارس : پديده - تراکتورسازي
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۷:۳۰
هفته ۴ جام خليج فارس : استقلال اهواز - استقلال
زنده از شبکه سه، ساعت : ۱۹:۱۵
هفته ۴ جام خليج فارس : راه آهن - صباي قم
زنده از شبکه ورزش، ساعت : ۱۹:۳۰
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