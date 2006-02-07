برپايي 10 مجلس تعزيه خواني در مسير راهپيمايان يوم الله 22 بهمن

به گزارش خبرگزاري "مهر"، محمد حسين برزين با اعلام اين خبر افزود: در اين مراسم گوشه هايي از قيام باشكوه عاشورا به صورتي فاخر در قالب 10 پرده به صورت اپيزوديك از حضور حضرت مسلم بن عقيل (ع) در كوفه تا عصر عاشورا اجرا خواهد شد.
وي درباره ديگربرنامه هاي جنبي اين روز افزود: گروهي از نقاشان پرده اي از عاشورا را به تصوير خواهند كشيد و نيز گروههاي كر بدون موسيقي سرودهاي انقلابي را اجرا خواهند كرد .
بنا به اين گزارش ، مكانهاي اجراي اين برنامه شامل پارك دانشجو، تقاطع خيابان انقلاب و وصال ، روبروي دانشگاه تهران ، ميدان انقلاب ، تقاطع خيابان انقلاب و نواب صفوي ، روبروي سازمان حج و زيارت ، نبش كوچه وزارت كار ، روبروي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ، فضاي سبز ساختمان دانشگاه صنعتي شريف و خيابان آزادي نبش نورياب است .
نظر شما