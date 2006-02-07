  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ بهمن ۱۳۸۴، ۱۶:۱۲

برپايي 10 مجلس تعزيه خواني در مسير راهپيمايان يوم الله 22 بهمن

برپايي 10 مجلس تعزيه خواني در مسير راهپيمايان يوم الله 22 بهمن

مسئول تبليغات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: در مراسم يوم .. 22 بهمن چشمه اي از جلوه هاي زيباي عاشوراي حسيني در 10 مكان در مسير راهپيمايان از ميدان انقلاب تا ميدان آزادي در قالب تعزيه خواني به نمايش در مي آيد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، محمد حسين برزين با اعلام اين خبر افزود: در اين مراسم گوشه هايي از قيام باشكوه عاشورا به صورتي فاخر در قالب 10 پرده به صورت اپيزوديك از حضور حضرت مسلم بن عقيل (ع) در كوفه تا عصر عاشورا اجرا خواهد شد.

وي درباره ديگربرنامه هاي جنبي اين روز افزود: گروهي از نقاشان پرده اي از عاشورا را به تصوير خواهند كشيد و نيز گروههاي كر بدون موسيقي سرودهاي انقلابي را اجرا خواهند كرد .

بنا به اين گزارش ، مكانهاي اجراي اين برنامه شامل پارك دانشجو، تقاطع خيابان انقلاب و وصال ، روبروي دانشگاه تهران ، ميدان انقلاب ، تقاطع خيابان انقلاب و نواب صفوي ، روبروي سازمان حج و زيارت ، نبش كوچه وزارت كار ، روبروي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ، فضاي سبز ساختمان دانشگاه صنعتي شريف و خيابان آزادي نبش نورياب است .

 

کد مطلب 288350

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها