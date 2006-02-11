فعاليت هاي فوق برنامه طلاب مركز جهاني علوم اسلامي خراسان رضوي اعلام شد

حجت الاسلام "ابوالحسني" در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود: از ابتداي ترم جديد كه از 23 بهمن ماه آغاز مي شود، طلاب خواهر و برادر اين مركز در بخش علمي، آموزش كاربردي ICTL (مهارتهاي هفت گانه كامپييوتري ) و آموزش مكالمه انگليسي را فرا مي گيرند.

اين مقام مسئول در مديريت فرهنگي اين مركز افزود: در بخش ورزشي نيز افتتاحيه باشگاه بدن سازي، سالن جديد فوتسال، آموزش شنا، كوهنوردي، تكواندو و فول كيك بوكسينگ، برنامه ريزي شده است و طلاب مي توانند در هر كدام از رشته هاي مورد علاقه به فعاليت بپردازند.