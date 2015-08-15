جریان علمی به ثروت تبدیل شود/ ۸۰ درصد شرکتهای مازندران مشکل دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شیخ زین الدین پیش از ظهر شنبه در نشست با فعالان اقتصادی مازندران با بیان اینکه باید منابع انسانی را باید به درستی مدیریت کنیم، تصریح کرد: برای اینکه جریان علمی و فناوری به یک ثروت تبدیل شود باید از فرصتها بهره گیری کنیم.

وی از تولید کودی در مازندران خبر داد که امکان کشت دوم یا سوم برنج را فراهم می کند.

عبدالله مهاجر رئیس اتاق بازرگانی مازندران، با اشاره به حضور ۷۰ واحد فناوری دانش بنیان گفت: این درحالیست که بیش از سه هزار واحد تولیدی در استان فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینکه مازندران در تولید شلتوتک برنج، کیوی، مرکبات، گوشت مرغ، ماهیان گرمابی، رهاسازی بچه ماهیان و غیره مقام نخست را در کشور دارد، گفت: در حوزه کشاورزی، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج در استان و بیش از شش هزار تن محصولات زراعی و کشاوزی در استان تولید می شود.

مهاجر با بیان اینکه در بخش صنعت، مازندران دارای ۳۹ شهرک و نواحی صنعتی است گفت: هزار و ۴۵۰ واحد تولیدی و صنعتی در شهرکها و نواحی صعتی و ۷۰ واحد فناور در پارک علم و فناوری مستقر است.

۸۰ درصد واحدهای تولیدی مازندران دچار مشکل هستند

به گفته رئیس اتاق بازرگانی مازندران، ۵۵ درصد واحدهای صنعتی استان فعال و نیمه فعال هستند گفت: ۸۰ درصد بخش صنعتی و تولیدی استان دچار مشکل و عارضه هستند.

مهاجر، با بیان اینکه تولید مهمترین نیاز امروز است، تصریح کرد: مازندران می تواند قطب اقتصادی در کشور تبدیل شود و امروز ارتباط بین داشگاه و صنعت حلقه مفقوده است و کار عملیاتی برای توسعه این ارتباط صورت نگرفته و در حد شعار مانده است.

وی گفت: سرمایه های واقعی کشور اساتید و دانشمندان است که با همکاری بیشتر، وضعیت کنونی تولید را نجات می دهد.

وی راه اندازی مرازک تحقیقاتی را در واحدهای تولیدی مهم برشمرد و گفت: آموزش به عنوان موتور محرکه سرلوحه کار در بخش صنعت و بازرگانی است و باید ارائه گواهینامه های مورد نیاز مدنظر قرار گیرد.