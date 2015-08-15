۴۰۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی تولید مواد اولیه دارویی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی کریمی با بیان اینکه تولید مواد اولیه دارویی از اوایل دهه هفتاد در کشور شروع شده است، اظهار داشت: این یک صنعت نوپایی است ولی با این حال توسعه قابل توجهی پیدا کرده است.

وی گفت: در حال حاضر با تولید تقریبا ۱۵۰ قلم مواد اولیه دارویی سالیانه حدود ۴۰۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی به دنبال دارد.

کریمی افزود: یک از دلایلی که در دوران تحریم صنعت داروسازی به رغم تمامی مشکلات توانست از این بحران سرافراز بیرون بیاید تامین داروهای تولید داخل با استفاده از مواد اولیه تولید داخل بوده است.

وی گفت: ثبت برخی از مواد اولیه دارویی در کشورهایی که عنوان اول صادر کننده مواد اولیه دارویی به دنیا را دارند از موفقیت ها و افتخارات این صنعت است.