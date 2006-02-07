حماس از فتح براي شركت در دولت جديد فلسطين رسما دعوت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اسماعيل هينه رئيس فراكسيون پارلماني حماس در مجلس قانونگذاري جديد گفت : حماس رسما به فتح پيشنهاد خواهد داد در دولت آتي شركت كند.



هنيه پس از ديدار با سرلشگر عمر سليمان رئيس سازمان اطلاعات مصر افزود: با آنها (فتح )نشست برگزار خواهيم كرد و پيشنهاد رسمي به آنها براي مشاركت در دولت جديد ارائه خواهيم كرد.



هنيه تصريح كرد كه منتظر پاسخ رسمي مسئولان جنبش فتح باقي خواهيم ماند.



شماري از رهبران فتح با مشاركت در دولت آتي فلسطين مخالفت كرده اند.



از سوي ديگر، ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين امروز در پايان سفر رسمي خود به كويت گفت كه مشاركت جنبش فتح در دولتي كه حماس تشكيل خواهد داد به تصميم رهبران آن (فتح) بستگي دارد.



وي پيش از ترك كويت افزود: حماس مامور تشكيل دولت خواهد شد، آنگاه با فراكسيونهاي پارلماني ديدار خواهد كرد و با آنها مذاكره خواهد كرد و آنچه كه بر سر آن توافق شود، به دست خواهد آمد.



ابومازن درباره هدف خود از سفر به كويت گفت: براي تبريك به شيخ صباح به خاطر برعهده گرفتن زمام قدرت كويت به اين كشور آمدم.



به گفته وي، در اين ديدار به مسئله حمايت مادي كويت از تشكيلات خودگردان پرداخته نشد.



ابومازن افزود كه حمايت كويت از فلسطين همچنان ادامه دارد.



وي در عين حال خاطر نشان كرد كه درباره موضوع بازگشايي سفارت فلسطين در كويت با امير كويت سخن نگفت .



تشكيلات خودگردان فلسطين با بحران شديد مالي روبرو است، كشورهاي كمك كننده از جمله آمريكا و اروپايي ها تهديد كرده اند كه اگر حماس (كه مامور تشكيل دولت آتي فلسطين شده است) اسرائيل را به رسميت نشناسد و مقاومت را كنار نگذارد، كمكهاي مالي خود را به تشكيلات خودگردان قطع خواهند كرد.



ايهود اولمرت روز گذشته گفته بود كه اسرائيل عوارضي كه بايد به تشكيلات خودگردان پرداخت كند، در صورتي كه حماس دولت آتي را تشكيل دهد، پرداخت نخواهد كرد.