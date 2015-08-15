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۲۴ مرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۱۱

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

آخرین وضعیت انتخابات شورای عالی نظام پرستاری

آخرین وضعیت انتخابات شورای عالی نظام پرستاری

مدیر روابط عمومی سازمان نظام پرستاری ، با اعلام اینکه اکثریت هیئت مدیره های جدید نظام پرستاری فعالیت خودشان را آغاز کرده اند، زمان تشکیل شورای عالی نظام پرستاری را منوط به اعلام وزارت بهداشت دانست.

سعید لک در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: هیئت های مدیره جدید نظام پرستاری، بر اساس قانون می توانند پس از دریافت اعتبارنامه نسبت به انجام فعالیت های قانونی که بر عهده دارند، اقدام کنند.

وی با اعلام اینکه سازمان نظام پرستاری دارای ۱۱۸ هیئت مدیره در سراسر کشور است، افزود: طبق قانون نظام پرستاری، به ازای هر ۵۰۰ نفر یک نماینده در مجمع عمومی نظام پرستاری حضور پیدا می کند که بر همین اساس، ۱۳۶ نفر در مجمع حضور خواهند داشت تا نسبت به انتخاب اعضای جدید شورای عالی نظام پرستاری از بین خود اقدام کنند.

لک با اشاره به تشکیل شورای عالی نظام پرستاری برای انتخاب رئیس کل سازمان نظام پرستاری، رئیس و نواب رئیس و همچنین دبیر شورای عالی نظام پرستاری، تاکید کرد: ۲۵ عضو شورای عالی نظام پرستاری از طریق انتخابات مجمع برگزیده می شوند و ۵ عضو دیگر شورا انتصابی هستند.

به گفته وی، زمان تشکیل مجمع عمومی نظام پرستاری بر عهده وزارت بهداشت که به طور میانگین دو ماه بعد از انتخابات نظام پرستاری، اتفاق می افتد.

مدیر روابط عمومی سازمان نظام پرستاری با اعلام اینکه در دوره های قبلی نیز بین دو تا سه ماه زمان برای تشکیل شورای عالی نظام پرستاری در نظر گرفته شده بود، افزود: از مسئولان برگزاری انتخابات نظام پرستاری در وزارت بهداشت، انتظار می رود که شورای عالی نظام پرستاری در موعد مقرر تشکیل شود تا این شورا بتواند بر اساس وظیفه ای که بر عهده دارد، نسبت به انتخاب رئیس کل سازمان و رئیس شورای عالی نظام پرستاری، اقدام کند.

کد مطلب 2883686
حبیب احسنی پور

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