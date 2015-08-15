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۲۴ مرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۳۰

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان خبرداد:

صرف نیمی از اعتبارات فرهنگی همدان برای تقویت برنامه های دینی

صرف نیمی از اعتبارات فرهنگی همدان برای تقویت برنامه های دینی

همدان- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه مردمی کردن فعالیت های فرهنگی از اولویت های سازمان است، گفت: ۵۰ درصد اعتبارات فرهنگی همدان برای تقویت برنامه های معرفت دینی هزینه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فاضل عبادی ظهر شنبه در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه در سال جاری سیاست هایی برای پیشبرد اهداف فرهنگی استان طراحی و اولویت بندی شده است، اظهار داشت: اولویت نخست سرمشق قرار دادن دیدگاه های بنیان گذار انقلاب اسلامی، رهنمودهای مقام معظم رهبری، برنامه های دولت تدبیر و امید و قوانبین و وظایف سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وی با بیان اینکه تقویت، تشکیل و احیا تشکل های فرهنگی، هنری و مطبوعاتی در استان در اولویت بعدی این اداره در سال جاری است، افزود: کار اصلی در زمینه های فرهنگی و هنری برعهده اهالی فرهنگ و هنر و مردم است و به عبارتی مردمی کردن فعالیت ها جزو اولویت هاست.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به سومین اولویت کاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان واگذاری کار به اهالی فرهنگ، هنر و رسانه، گفت: وقتی تشکل ها احیا و تقویت شوند باید کارها به این تشکل ها واگذار شود.

عبادی با بیان اینکه عدالت فرهنگی یکی دیگر از اولویت های اصلی در سال جاری است، عنوان کرد: توزیع عادلانه منابع و امکانات در استان از دیگر برنامه هاست که باید عملیاتی و اجرایی شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری در این زمینه ها تلاش شده، گفت: بزرگداشت مفاخر استان یکی از این برنامه ها بوده که با توجه به کثرت مفاخر و شخصیت های تاثیر گذار که از ویژگی های استان است، باید این شخصیتها به نسل جوان معرفی شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به برگزاری همایش «عقلانیت در حکمت سینوی» و همایش «مصلح بیدارگر» در اسدآباد با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد در سال گذشته، ادامه داد: بزرگداشت چندتن از بزرگان و شخصیت های موثر در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری استانی نیز از دیگر برنامه ها بوده است.

عبادی با اشاره به برنامه هایی که به منظور تقویت معرفت دینی از طریق کانون های فرهنگی هنری مساجد و موسسات قرآنی برگزار می شود، افزود: بیش از ۵۰ درصد اعتبارات فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای تقویت معرفت دینی براساس قرآن و عترت خواهد بود.

وی به حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، برگزاری برنامه اردیبهشت تئاتر، جشن رمضان و برنامه های متنوع آن بصورت نمایشگاهی به منظور نشان دادن ظرفیت استان از ابتدای امسال اشاره و عنوان کرد: به مناسبت دهه کرامت از ۲۵ مرداد تا چهارم شهریور برنامه های متنوعی در استان برگزار خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: جشنواره دوبیتی و رباعی رضوی در روز ۲۸ مرداد در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی و بصورت ملی برگزار خواهد شد.

عبادی هدف از برگزاری این برنامه را گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی و هنری درخصوص سیره و شخصیت امام رضا (ع) عنوان کرد و افزود: این جشنواره که دو سال از برگزاری آن می گذرد، امسال نیز با استقبال شاعران و ادیبان کشور رو برو شده است.

وی ادامه داد: بیش از یک هزار و ۴۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره رسید که در مرحله نخست داوری ۴۵ اثر به مرحله دوم راه یافتند و در نهایت ۱۶ نفر منتخب نهایی جشنواره معرفی خواهند شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان به رونمایی از کتاب «زمزمه خورشید» در روز ۲۸ مردادماه اشاره و عنوان کرد: این کتاب مجموعه اشعار برگزیده جشنواره دوبیتی و رباعی رضوی سال گذشته است که رونمایی می شود.

عبادی به برپایی نمایشگاه عکس شامل ۲۹ اثر از محمد خوشرو از فردا تا ۲۹ مردادماه اشاره کرد و افزود: همایش دختران آفتاب با حضور ۶۰۰ نفر از بانوان عضو کانون های فرهنگی هنری مساجد فردا به مناسبت میلاد حضرت معصومه (ع) برگزار خواهد شد.

وی گفت: ۲۰۰ جشن در ۲۰۰ مسجد و کانون در سراسر استان همزمان با دهه کرامت همراه با برگزاری نمایشگاه ها با غرفه های حجاب و عفاف و نقاشی، اردوهای مختلف زیارتی با شعار ترویج فرهنگ رضوی، قرائت قرآن، مسابقات کتابخوانی و فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در مهرماه سال جاری، عنوان کرد: ظرفیت سینمایی استان همدان بیش از ۲۲ سالن است.

عبادی با بیان این مطلب که سال گذشته از جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در استان بیش از ۱۲۰ هزار نفر دیدن کردند، گفت: این در حالی است که سال گذشته، شش سینمای استان ۱۴۵ هزار نفر بازدید کننده داشته و نیز ۹۹  نمایش در سطح استان ۱۳۹ هزار نفر بازدید کننده داشته است.

وی افزود: امیدواریم جشنواره بین المللی فیلم که به استان واگذار شده پربارتر از سال های گذشته برگزار شود تا شاهد رونق فعالیت های فرهنگی و هنری در استان باشیم.

کد مطلب 2883790

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