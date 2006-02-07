دانشگاه علوم پزشكي تهران اقدام مطبوعات دانمارك و ديگر كشورهاي اروپايي را محكوم كرد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، در اين اقدام موهن مطبوعات دانمارك و بعضي كشورهاي اروپايي و چاپ مطالب و تصاوير اهانت آميز به ساحت مقدس رسول مكرم اسلام (ص) حركت مذبوحانه اي است كه پرده از عداوت دشمنان دين خدا بر مي دارد.

دنياي امروز در سيطره صهيونيسم بين الملل و ملحدان مدعي مسيحيت است و اين مدعيان آنچنان و قيحانه و نابخردانه عمل مي كنند كه روح موسي كليم الله (ع) و عيسي مسيح (ع) نيز اقدامات نابخردانه آزرده تر از هر زمان ديگر است.

امروز درحالي به ساحت مقدس دردانه خلقت اهانت مي شود كه دنيا از جنگ خونريزي فقر و گرسنگي و بي بندو باري در رنج است و در حالي به بهانه خلقت كائنات بي حرمتي مي شود كه دنيا تشنه تعاليم پيامبران الهي و تعاليم خاتم آنان محمد مصطفي (ص) است.

بدينوسيله به نمايندگي از طرف جامعه دانشگاهي كشور ضمن اظهار تأسف و تألم از اين واقعه اسفناك اعلام مي داريم و هشدار مي دهيم كه جامعه بشري با تغافل در مقابل چنين بي حرمتي بزرگي درهاي رحمت و مغفرت را به روي خويش خواهد بست.

جامعه بشري در مقابل اين اهانت مسئول است. حتي جوامع غير مسلمان اگر موحدند و خود را پيرو آئين پيامبران الهي مي دانند حق سكوت در براب اين واقعه اسفناك را ندارند و پيروي از تعاليم پيامبران الهي مي دانند حق سكوت در برابر اين واقعه اسفناك را ندارند و پيروي از تعاليم پيامبران الهي اجازه سكوت را نمي دهد. و اما بر جوامع اسلامي و علماي اسلام است كه با اقدام شايسته در برابر اين حركت ضد الهي و نابخردانه قيام كنند و اجازه ندهند كه مقدسات بيش از يك و نيم ميليارد مسلمان دنيا اينچنين مورد هتك و تعرض قرار گيرد.

بدينوسيله ما اساتيد، دانشجويان، كارورزان، دستياران و كارمندان دانشگاه علوم پزشكي تهران اعلام مي كنيم كه از مبين اين اقدام شيطاني اعلام انزجار كرده و خواهان مجازات عاملان اصلي آن هستيم و همزمان با راهپيمايي 22 بهمن ماه ضمن شركت در مراسم سالگرد پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي دشمنان خدا و دشمنان خاتم رسولانش را محكوم مي كنيم و خواستار مجازات آنانيم.