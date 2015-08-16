تکمیل مجتمع فرهنگی تبلیغی شهرستان بهار در سالجاری

حجت‌الاسلام جواد حیدری‌راد در گفتگو با مهر گفت: درسال گذشته از محل ماده ۱۸۰ مبلغ یک میلیارد ریال اعتبار به پروژه مجتمع فرهنگی تبلیغی این شهرستان اختصاص و به صورت ۱۰۰ درصدی تخصیص یافت و هزینه شد.

حجت‌الاسلام حیدری‌راد به پیشرفت قابل ملاحظه مجتمع فرهنگی تبلیغی شهرستان بهار اشاره کرد و گفت: دو باب خانه عالم نیز در سال ۱۳۹۳ تکمیل و آماده بهره‌برداری شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بهار به بازدید مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان از پروژه مجتمع فرهنگی بهار اشاره کرد و با بیان اینکه معاون اداری مالی و کارشناس امور حقوقی و املاک نیز چند نوبت به این شهرستان سفر کرده و به پروژه سرکشی داشته اند، گفت: تبدیل شیوه اجرای پروژه از پیمانی به امانی، از جمله مواردی بود که در پیشرفت پروژه تأثیر داشت.

حجت‌الاسلام حیدری‌راد عنوان کرد: سال ۱۳۹۳ در مقایسه با سالهای اخیر از نظر عمرانی برای شهرستان بهار سال خوبی بود.

وی با بیان اینکه اداره شهرستان بهار تا سال ۹۳ در ساختمان استیجاری کوچکی استقرار داشت که پس از آن تکمیل ساختمان دارالمبلیغین در اولویت قرار گرفت و تکمیل شد، گفت: از اوایل تیر سال گذشته این اداره به این ساختمان منتقل شد و از مستاجری رهایی یافت.

وی در ادامه افزود: با رایزنی های صورت گرفته در سال جاری اعتبار تکمیل مجتمع فرهنگی تبلیغی تأمین و تصویب خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بهار گفت: در مجتمع فرهنگی بهار دو باب سوئیت، دو واحد تجاری متوسط، دو واحد تجاری بزرگ و ۱۲ اطاق اداری و آموزشی پیش‌بینی شده که در صورت افتتاح این پروژه نیاز این شهرستان به فضای فیزیکی اداری تأمین خواهد شد.