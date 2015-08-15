احمد الاسیر به دام نیروهای امنیتی لبنان افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع امنیتی لبنانی اعلام کردند: احمد الاسیر از تروریست های تحت تعقیب لبنانی بازداشت شده است.

این منابع بیان کردند: احمد الاسیر بازداشت شده و به همراه خود یک گذرنامه تقلبی داشته است. وی پس از تغییر چهره به دنبال فرار بود.

این رسانه لبنانی اعلام کرد: احمد الاسیر در فرودگاه بین المللی بیروت در حالی که تغییر چهره داده بود و قصد فرار به مصر را داشت، بازداشت شد.

شایان ذکر است شیخ احمد الاسیر الحسینی در سال ۱۹۶۸، از پدری سنی و مادری شیعه، در شهر صیدا متولد شده، درس دینی خود را در دانشکده‌ی شریعت وابسته به دارالفتوای اهل سنت لبنان گذرانده و دارای مدرک لیسانس در علوم دینی است. قبل از سال ۲۰۱۱، این شخص که ظاهری همانند شیوخ سلفی دارد، امام جماعت مسجدی نه چندان بزرگ به نام صحابی گران‌قدر، بلال بن رباح، در شهر صیدا بود.

اولین اقدام احمد الاسیر را می‌توان دعوت برای اعتصاب در میدان شهدای بیروت (پایتخت لبنان) به منظور محکوم کردن اقدامات نظام سوریه دانست. این دعوت، که از اولین اعتصابات علیه سوریه در لبنان به شمار می‌رفت، جمعیتی خارج از حد تصور احمد الاسیر را در میدان شهدای بیروت جمع کرد. البته یکی از موارد مشکوک درباره‌ی این حرکت، تبلیغات گسترده در رسانه‌های لبنانی و عربی برای دعوت یک روحانی معمولی بود که اقدامی کم‌سابقه به شمار می‌رود. در این اجتماع، شیخ احمد الاسیر با ایراد سخنرانی تندی علیه نظام سوریه و حزب‌الله، خود را در صدر اخبار قرار داد.

احمد الاسیر بعد از این حادثه به تدریج شروع به مصاحبه با رسانه‌های خبری و ایراد خطابه در اماکن دیگر کرد و به شدت علیه حزب‌الله موضع گرفت. برای مثال، او در یکی از سخنرانی‌های خود، در حالی که عموماً اهل سنت حتی شرورترین افراد را به راحتی لعن نمی‌کنند و اهل احتیاط هستند، به لعن سید حسن نصرالله اقدام کرد.همچنین او در یکی دیگر از سخنرانی‌های خود به صراحت گفت که باید مستقیماً با حزب‌الله و سید حسن نصرالله وارد جنگ شد.

دومین اقدام احمد الاسیر اعتصاب در شهر صیدا، در مسیر اتوبان بیروت به سمت جنوب بود. این اتوبان محل گذر شیعیان از بیروت به مناطق شیعه‌نشین است و موقعیتی استراتژیک برای مقاومت محسوب می‌شود. احمد الاسیر اعلام کرده بود که تا وقتی حزب‌الله سلاح خود را تحویل ندهد، این اعتصاب را ادامه می‌دهد. این اقدام چند هفته طول کشید و اکثر گروه‌های سیاسی، از جمله گروه‌های موسوم به ۱۴ مارس و همچنین مردم صیدا آن را محکوم کردند. تجّار و کسبه‌ی حاشیه‌ی این اتوبان، که اکثراً اهل سنت بودند، ابتدا با مماشات با اعتصاب‌کنندگان برخورد کردند، اما بعد از اینکه اعتصاب آن‌ها به درازا کشید، در چند مورد با طرفداران احمد الاسیر درگیر شدند. در نهایت این مسئله با اقدامات وزارت کشور ختم شد.

سومین اقدام احمد الاسیر دعوت از اهل سنت لبنان برای برگزاری تجمعی به منظور محکوم کردن اهانت به حضرت رسول (صلی علیه و آله و سلم) بود که بر خلاف نظر دارالفتوای اهل سنت لبنان شکل گرفت. لازم به ذکر است در پی انتشار فیلم اهانت به رسول اکرم (صلی علیه و آله و سلم)، به دعوت سید حسن نصرالله، تجمع باشکوهی در لبنان برگزار شد که در نوع خود بی‌سابقه بود. احمد الاسیر نیز برای تحت‌الشعاع قرار دادن این حرکت حزب‌الله اقدام به این کار کرد. در این تظاهرات، احمد الاسیر به جای حمله به آمریکا و توهین‌کنندگان، به نظام سوریه، حزب‌الله و جمهوری اسلامی ایران حمله نمود و ایشان را به از بین بردن اهل سنت و همکاری با اسرائیل و آمریکا متهم کرد.

اما نقطه‌ی عطف اقدامات احمد الاسیر به آخرین اقدام او و طرفدارانش در دامن زدن به اختلافات مذهبی مربوط می‌شود. هر ساله در ایام محرم، حزب‌الله و جنبش امل برای بزرگداشت شهدای کربلا، در اتوبان بیروت رو به جنوب، پرچم‌های عزاداری نصب می‌کنند. طرفداران احمد الاسیر در محرم امسال این پرچم‌ها را پاره کردند و این اقدام آن‌ها با اعتراض مردم و احزاب شهر صیدا مواجه شد. درگیری در شهر بالا گرفت و چند نفر از طرفداران احمد الاسیر کشته و چند نفر از اعضای حزب‌الله، از جمله شخصی به نام «شیخ زید ضاهر» زخمی شدند. هم‌زمان با این ناآرامی‌ها، سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله، از اهالی صیدا خواست که اسیر فتنه نشوند و از اختلافات مذهبی پرهیز کنند.

در درگیری های ژوئن ۲۰۱۳ میان طرفداران این عنصر سلفی و ارتش لبنان در صیدا شمار زیادی از طرفداران احمد الاسیر کشته و زخمی شدند.در این درگیری ها شماری از نیروهای ارتش لبنان نیز کشته و زخمی شدند.احمد الاسیر به داشتن ارتباط با گروههای افراطی که قبلا در نهرالبارد علیه ارتش لبنان اقدام کرده بودند معروف بود.ماموریت وی ایجاد فتنه و اختلاف در لبنان بود.