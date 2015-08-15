تیم والیبال سیستان و بلوچستان با پیروزی بر اردبیل صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای والیبال نوجوانان دختر کشور در مرحله گروهی پیش از ظهر شنبه دور سوم و پایانی خود را در قم پشت سر گذاشت و تیم سیستان و بلوچستان با کسب سومین پیروزی متوالی به مرحله بعد صعود کرد.

در این دیدار که با حضور علاقمندان به والیبال در قم به میزبانی سالن شهید رضاییان قم برگزار شد تیم والیبال سیستان و بلوچستان موفق شد در یک دیدار جذاب از سد اردبیل عبور کند.

دختران والیبالیست سیستان و بلوچستان در این مسابقه جز در ست نخست که مغلوب اردبیل شدند در سایر ست‌ها کار آسانی در پیش داشتند و سرانجام موفق شدند ۳ بر یک پیروز این بازی شوند.

در ست نخست این مسابقه هر دو تیم بازی نزدیک و فشرده‌ای برابر هم انجام دادند و در ‌‌‌نهایت در شرایطی که تا آخرین امتیازات این ست، مساوی پیش رفتند این تیم اردبیل بود که ۲۵ بر ۲۰ پیروز این ست شد.

در ست دوم، سیستان به خود آمد و با ارائه یک بازی خوب و کاملا بر‌تر نسبت به اردبیل، ۲۵ بر ۱۱ به پیروزی رسید.

در ست سوم، سیستان و بلوچستان بار دیگر برتری خود را تثبیت کرد و توانست این ست را ۲۵ بر ۱۷ به سود خود پایان دهد و در ست چهارم نیز ۲۵ بر ۲۲ صاحب برتری شد.

بدین ترتیب تیم سیستان و بلوچستان در مجموع ۳ بر صفر برنده این بازی شده و جمع امتیازات خود را در جدول به عدد ۸ رساند تا به عنوان تیم نخست راهی مرحله نهایی شود.

تیم‌های قم و کهگیلویه نیز امروز در سومین دیدار خود در سالن شهید رضاییان قم برابر هم قرار می‌گیرند و تیم برنده این بازی شانس به دور بعد صعود می‌کند.