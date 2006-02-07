اروپا قلب اعتقادات مسلمانان را هدف قرار داد/ صهيونيست ها از اروپا يك سپر امنيتي ساخته اند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين بيانيه آمده است : پس از انتشار تصاوير موهن مذكور، در اولين اقدام برخي از دولتهاي اسلامي اعتراض خود را به كشورهاي اروپايي منعكس كرده و خواستار معذرت خواهي و جلوگيري از تكرار اين عمل شدند و برخي گروههاي اسلامي نيز با برپايي تظاهرات و تجمعات، اعتراض خود را به گوش جهانيان رساندند.

در مواجهه با اعتراضات مسلمانان، برخي مقامات دانماركي اعلام عذرخواهي ضمني نمودند كه با توجه به اين اقدام به نظر مي رسد اروپا به اشتباه خود پي برده و تلاش خواهد كرد كه ازتكرارآن ممانعت به عمل آورد، اما پس از مدت اندكي، جريان اروپايي دفعتا تغيير چهره داد و آشكارا صورتي كاملا سازماندهي شده به خود گرفت.

در گام اول، مطبوعات و شبكه هاي رسانه اي اروپا در كشورهاي مختلف، يكي پس از ديگري و به نوبت، به چاپ كاريكاتورها پرداختند و آن را براي دفاع از آزادي بيان لازم شمرده و مسلمانان را براي محدود نمودن آزادي بيان تخطئه نمودند. در گام بعدي مسئولان اروپايي و روساي كشورها، نيز با توهين و سرزنش مسلمانان و دفاع از چاپ كاريكاتورها، آن را موضع اروپا اعلام كرده و دانمارك را در مورد عذرخواهي كوتاه خود، توبيخ نمودند و در گام نهايي نيز، كليساي كاتوليك و پاپ جديد واتيكان با اظهاراتي وقيحانه، مسلمانان را محكوم نمود.

در ادامه بيانيه مذكور آمده است: بايد توجه داشت كه حركت اروپا، كاملا سازمان يافته و مبتني بر برنامه هاي از پيش تعيين شده است. غرب همواره موج بيداري اسلامي را به عنوان اصلي ترين معارض تفكر مادي و اومانيستي خود در دهه هاي اخير دانسته و با مظاهر آن با تمام توان برخورد نموده و دكترين اروپا در برابر اسلام خواهي، مبتني بر نگاه استعماري نوين و بر عقب نگاه داشتن مكتب اسلامي استوار شده است.

جنبش جوانان جهان اسلام در ادامه بيانيه خود با بررسي موضوع از زاويه "ايران و انقلاب اسلامي" نوشت : پس از انتخابات رياست جمهوري ايران و روي كارآمدن دكتر احمدي نژاد، كه با بازگشت به ادبيات اسلام ناب همراه بود، غرب سياست هاي خود را با يك چالش اساسي روبرو ديد.

در اين چالش، هدايت جهان اسلام كه سعي مي شد از ايران اسلامي و انقلابي به برخي كشورهاي سرسپرده ثروتمند و مدافع اسلام آمريكايي انتقال يابد، مورد ترديد قرارگرفت. حتي برنامه هاي تنظيم شده اي نظيربه رسميت شناخته شدن اسرائيل ازسوي كشور هاي اسلامي كه قراربود در سرزمين بعثت علني شود و به زعم برخي سران واداده كشورهاي اسلامي، عمري بيست ساله داشت، در طي اظهارات افشاگرانه رئيس جمهوري ايران به كلي ساقط شده و حتي خلاف آن مورد تاكيد ظاهري قرار گرفت .

دراين بيانيه تصريح شده است كه بر اساس تحليل مذكور برنامه هايي كه حالتي انفعال برانگيزخواهد داشت بايد مورد توجه غرب قرارگرفته شود تا با ايجاد آشوب رواني، جهان اسلام به جاي دستگيري از اسلام ناب، درتشخيص و طي مسير دچار وقفه و سر درگمي شده و با برنامه هاي بعدي به اسلام ساختگي رهنمون شود.

جنبش جوانان اسلام درادامه بيانيه خود ازتحولات اخير در خاورميانه و شكست هاي پي در پي رژيم صهيونيستي نيز غفلت نكرد و متذكر شد: حمله عليه موجوديت اسرائيل و به زير سوال رفتن پايه وجودي آن ( هولوكاست)، تبلور يافت و با حمايت گسترده جهان اسلام و انديشمندان آزاده اروپايي همراه گرديد، اسرائيل و لابي صهيونيستي در غرب، به شدت احساس ناتواني كرده و با حساس فشار روزافزون، خود را در معرض هجمه هاي گسترده تر و نابودي مي بيند.

اين بيانيه مي افزايد: آنها با آگاهي از قدرت لابي خود كه ناشي از ترس هميشگي اروپا از يهوديان (صهيونيستها)، ميزان سرمايه هاي اقتصادي لابي صهيونيست درغرب و وحشت اروپا از اسلام است، اروپا را از رخداد دوباره جنگهاي صليبي، غرب را به وحشت انداخته و او را تحريك نموده است. صهيونيست ها با ترساندن اروپا از هسته هاي مقاومت اسلامي، اروپا را سپر امنيتي خود ساخته تا سيل تهاجمات رواني عليه خود را به سمت اروپا بگرداند.

اين راهكار، ضمن تثبيت موفقيت رژيم صهيونيستي در انحراف تهاجمات رواني و ايجاد درگيري كاذب، فرصتي براي چاره انديشي در موضوعاتي نظير مشروعيت وجودي اسرائيل، شكست كابينه مشت آهنين، خلا شارون، پيروزي حماس و فروپاشي اجتماعي داخلي به دست خواهد داد. به علاوه آنكه با استفاده از خستگي اروپا ناشي از تنش، مي توان موقعيتهاي مناسبتري در امور اقتصادي و فعاليتهاي سازمان يافته لابي خود فراهم آورد. مسلما طراحي و انجام چنين پروژه اي از سوي صهيونيستها بعيد نيست.

در بند پاياني بيانيه تحليلي جنبش جوانان جهان اسلام بر لزوم هوشياري مسلمانان در شرايط حساس فعلي به عنوان امري واجب تاكيد و در عين حال خاطرنشان شده است كه اين هوشياري نافي پيگيري موضوع بيانيه تا عقب نشيني كامل اروپا نيست.