به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اعلام شیوع بیماری هپاتیت در بین برخی بازیکنان لیگ برتری و شرایط حاد دو بازیکن این نگرانی عمومی به وجود آمده است که آیا با شرایط پیش آمده خطری دیگر بازیکنان را تهدید خواهد کرد یا اینکه اوضاع آنگونه که گفته می‌شود هم بحرانی نیست.

سازمان لیگ فوتبال ایران از ماه‌های قبل بررسی‌های زیادی در این باره داشته تا در صورت وجود بیماری هپاتیت در بین بازیکنان با آن مقابله کند تا شعار فیفا را مبنی بر فوتبال بدون هپاتیت به اجرا در آورد. البته آنچه که مسلم است راه برگشت بازیکنانی که به هپاتیت B و C مبتلا شده باشند هم وجود دارد و این در حالی خواهد بود که بازیکنان دوره های درمانی را بیمار سپری کنند.

در روزهای گذشته خبری که در این باره به گوش می‌رسید وجود داشتن هپاتیت نوع حاد در بدن دو بازیکن بود که سرنوشت آنها هنوز هم نامعلوم است. مسئول کمیته پزشکی سازمان لیگ در این باره به خبرنگار مهر توضیح داده که این دو بازیکن حتی از تمرین کردن معاف هستند و دیگر در جمع بازیکنان تیم خود حضور ندارند تا نگرانی را به دنبال داشته باشد. البته تلاش برای یافتن نام بازیکن یا باشگاه و حتی ملیت آنها بی فایده است چون همه چیز قرار است محرمانه بماند.

اما ماجرای هپاتیت در فوتبال ایران به همین جا ختم نمی‌شود. ماجرا به لیگ یک هم سرایت کرده است. دکتر زهره هراتیان در این باره به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه این ویروس بین بازیکنان لیگ یکی هم سرایت کرده است. ما ۷ باشگاه لیک یکی را مورد بررسی قرار دادیم و ۱۳ باشگاه دیگر باقی مانده‌اند. در این مدت متوجه شدیم که هپاتیت بین بازیکنان بیشتری وجود دارد و فقط مختص آن دو نفر نیست. البته آن دو نفر حتی از تمرین کردن هم منع شده اند.

وی درباره امکان بازگشت بازیکنان هپاتیتی به لیگ عنوان کرد: آنها باید هر شش ماه یک بار آزمایش بدهند و بعد از دوره درمان می‌توانند بازی کنند. فیفا می‌گوید فوتبال باعث بهبود بیماری هپاتیت می‌شود و بازیکن هپاتیتی را منع نه بلکه باید او را درمان کنیم.

بر اساس گفته وی سازمان لیگ فوتبال از هفته آینده کلاس‌های خود را در محل باشگاه‌ها شروع می‌کند و حضور در این کلاس‌ها برای تمامی بازیکنان اجباری خواهد بود. تزریق واکسن نیز از دو هفته دیگر آغاز شده و تا شش ماه آینده بازیکنان شاغل در فوتبال ایران سه مرتبه واکسن هپاتیت خواهند زد.

البته آنطور که دکتر هراتیان بیان کرده است این بیماری برای فوتبالیست‌ها نباید نگرانی به دنبال داشته باشد چرا که تنها از راه تماس جنسی و خونی قابل انتقال خواهد بود که با غربالگری صورت گرفته مشکلات به حداقل خواهد رسید و دست کم بازیکنان به هنگامی سر زدن که شکستگی احتمالی سر هر دو بازیکن را به دنبال داشته و ممکن است همزمان خون یکدیگر را با هم آغشته کند، نگرانی نداشته باشند.

اما علایم این بیماری چیست؟ مسئول کمیته پزشکی سازمان لیگ در این باره توضیح داد: اگر بخواهیم برای عموم و عامیانه صحبت کنیم چیزی شبیه به سرماخوردگی است که زردی چشم، درد عضلانی و بی حالی را به دنبال دارد. ۹۵ درصد مردم ایران هپاتیت نوع A را پشت سر گذاشته‌اند و نگرانی بابت این وجود ندارد اما هپاتیت نوع B و C نگران کننده است که ابتدا کبد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سپس سایر اعضای بدن از جمله مغز را درگیر می‌کند و عواقب خطرناکی به دنبال دارد.