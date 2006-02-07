اسرائيل هرگز از دو شهرك بزرگ نزديك قدس خارج نخواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، دفتر ايهود اولمرت در بيانيه اي امروز سه شنبه اعلام كرد كه اسرائيل در هر شرائطي به سلطه خود بر دو شهرك بزرگ نزديك قدس ادامه خواهد داد.



اولمرت كه براي بازديد از ادامه ساخت ديوار نژادپرستانه حائل در كرانه باختري به اين منطقه رفته بود، گفت :" شهرك معاليه ادوميم و غوش عتصيون درهر شرائطي بخشي از دولت اسرائيل خواهد بود و تحولات آينده به هر شكلي رقم بخورد، اين مسئله تغيير نخواهد كرد."



چندي پيش سايت محيط از توطئه اسرائيل براي يهودي كردن كامل بيت المقدس پرده برداشت.

بر اساس اين گزارش، رژيم صهيونيستي چندي است كه طرح يهودي سازي بيت المقدس را آغاز كرد و براي يهودي كردن كامل بيت المقدس و اخراج فلسطينيان از اين شهربا ابرازي همچون توسعه شهرك سازي،ادامه ساخت ديوارحائل، وضع ماليات هاي بسيارسنگين، سلب تابعيت وتخريب منازل تلاش مي كند تا سال 2020 اين شهررا كاملا يهودي كند.

خليل تفكجي مديراداره نقشه وطراحي در مجمع پژوهش هاي عربي چندي پيش از توطئه اسرائيل با هدف اخراج كامل فلسطينيان از قدس شرقي اشغالي تا سال 2020 خبر داده بود.

تفكجي گفته بود: جمعيت هاي يهودي متعددي به شكل سازمان يافته وسريع باحمايت اسرائيل براي يهودي كردن كامل قدس اشغالي تلاش مي كنند.

روزنامه گاردين نيز چندي پيش از سند محرمانه اي در وزارت امور خارجه انگليس پرده برداشت كه تصميم اسرائيل براي ضميمه كردن قدس شرقي به مناطق اشغالي 1948 را فاش كرده بود.

بر اساس اين سند كه از وزارت امور خارجه انگليس به دست آمده،رژيم صهيونيستي قصد دارد با ضميمه كردن قدس شرقي به خاك خود، از پايتخت شدن اين شهر براي فلسطين جلوگيري كند.



گاردين نوشت : اين سند نشان مي دهد سياست هاي اسرائيل طوري تنظيم شده است كه قدس شرقي به فلسطين اختصاص نيابد تا فلسطيني ها نتوانند از آن به عنوان پايتخت استفاده نمايند.

ديپلمات هاي انگليسي در اين سند اظهار نظر كرده اند كه فعاليت هاي اسرائيل در بيت المقدس بر خلاف تعهدات نقشه راه و قوانين بين المللي است.