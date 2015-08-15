راه اندازی خانه مطبوعات تهران/ راه مبارزه با فساد تنها شعار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه حسین انتظامی معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در همایش یک روزه تجلیل از خبرنگاران شهرستان های استان تهران که در سالن الماس غرب شهرستان شهریار و با حضور جمعی از مدیران استانی و منطقه ای برگزار شد اظهار داشت: قانون انتشار و دسترسی آسان به اطلاعات در سال ۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دستگاه های متعدد ابلاغ شد.

وی افزود: قانون مذکور متاسفانه در سنوات گذشته اجرا نشد اما با توجه به رویکردی که دولت در عرصه فرهنگی و رسانه ای لحاظ کرده، این قانون مورد توجه است.

انتظامی گفت: پیرو این قانون دستگاه های حاکمیتی موظفند آن چیزی که برای عموم ایجاد حق و یا تکلیف می کند را در اختیار مردم قرار دهند و به تعبیری ارگان ها و نهاد ها موظفند ظرف مدت ۱۰ روز اطلاعات درخواست شده را در اختیار متقاضی بگذارند.

هیچ دستگاهی نمی تواند برای آنچه که حق مردم است مهر طبقه بندی شده بزند

معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: راه مبنایی واصولی مبارزه با فساد، بگم بگم نیست بلکه ایجاد شفافیت و جلوگیری از بروز رانت است که با اجرایی شدن این قانون، فساد منتفی خواهد شد و هزینه های نظارتی و بازرسی نیز کاهش می یابد به همین خاطر این قانون را انقلابی و متفاوت می دانیم چون در رابطه بین دولت، ملت ومردم و نظام نوعی شفافیت و پاسخگویی ایجاد می کند.

انتظامی گفت: هیچ دستگاهی نمی تواند برای آنچه که حق مردم است، مهر طبقه بندی شده بزند که البته استثنائاتی نیز وجود دارد که حریم خصوصی، امنیت ملی و... از نمونه های آن به شمار می رود.

خانه مطبوعات در شهرستان های استان تهران راه اندازی می شود

وی در خصوص موضوع ممنوعیت نقد برجام هسته ای افزود: چنین موضوعی نادرست است اما در مواردی که رسانه ای شدن مطلبی به امنیت ملی آسیب بزند، این رویکرد موضوعیت دارد و در دنیا نیز چنین ملاحظاتی وجود دارد.

انتظامی گفت: اطلاعات باید در اختیار مردم قرار گیرد و دستگاه ها مالک اطلاعات نیستند، بلکه امانت دارآن محسوب می شوند.

وی در خصوص خانه مطبوعات در شهرستان های استان تهران گفت: برای استان تهران به دلیل اینکه با پایتخت قرینه سازی می شود، مقرر شده در شهرستان های این استان و بدون در نظر گرفتن شهر تهران، خانه مطبوعات راه اندازی شود.

مجموع خبرنگاران فعال در کشور کمتر از پنج هزار نفر است

انتظامی در خصوص سایت سمان که با کارکرد بیمه خبرنگاران راه اندازی شد، افزود:۲۰ هزار نفر در سایت سمان ثبت نام کرده بودند و برای قریب به ۶ هزار نفر بیمه لحاظ شده اما پیرو بررسی های انجام شده، مجموع خبرنگاران فعال در کشور، کمتر از پنج هزار نفر است که در صورت کسب امتیازات لازم، طبق شاخص هایی که وجود دارد، وزارت ارشاد تسهیلات و خدمات لازم رادرچارچوب های قانونی برای خبرنگاران قائل می شود.

لزوم برخورداری حوزه فرهنگی از تسهیلات ماده ۱۸۰

برزین ضرغامی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران نیز با اشاره به لزوم توجه به هویت فرهنگی ایرانی و اسلامی در فعالیت های رسانه ای اظهار داشت: این ارزش ها واصالت های فرهنگی است که همچون ریشه، باعث انسجام و پایداری هر چه بیشتر می شود.

وی افزود: فعالان رسانه ای همواره در نظر داشته باشند که انتقاد به انتقام تبدیل نشده و نقد با هدف انعکاس و رفع مشکلات مردم و جامعه و سازندگی مضاعف مطرح شود.

ضرغامی گفت: خبرنگاران با حفظ استقلال خود از مدیحه سرایی بپرهیزند و نهایت تلاش خود را در تحقق رسالت رسانه ای خویش به کار گیرند.

وی افزود: مطبوعات، مدارس سیالی هستند که به بحث های آموزشی و اطلاع رسانی فرهنگی می پردازند.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان تهران عنوان کرد: یکی از موارد قابل توجه در عرصه فرهنگی مشمول ماده ۱۸۰ اختیارات نمایندگان می شود که می طلبد از تسهیلات این محل، سهمی نیز برای عرصه فرهنگی در نظر گرفته شود.

انتقاد سازنده به رشد منتهی می شود

حسین گروسی نماینده مردم شهریار، ملارد و قدس در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به جایگاه خبر و اطلاع رسانی و نقش خبرنگاران در شکوفایی و بالندگی جامعه اظهارداشت: نقد سازنده به رشد و توسعه منتهی می شود و در فضایی توام با همدلی وهمزبانی می توان بسیاری از مشکلات و ناهنجاری ها را رفع و دفع کرد.

وی افزود: عرصه فرهنگ، حوزه بسیار حساسی است تا جایی که رهبر معظم انقلاب عنوان فرمودند که حاضرند جانشان را در این راه فدا کنند.

گلایه سرپرست خبرگزاری مهر در استان تهران از بی احترامی به خبرنگاران محلی در سفر رییس جمهور

سعید ناجی فرماندار شهرستان شهریار نیز در این مراسم شهرستان شهریار را منطقه ای با ظرفیت های متعدد و متنوع قلمداد کرد که درابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی و تولیدی از استعدادهای برجسته و ویژه ای برخوردار است.

گفتنی است در پایان این مراسم محمد رضا حیدری سرپرست خبرگزاری مهر در استان تهران با اشاره به بی احترامی به خبرنگاران شهرستان های استان تهران در سفرهای اخیر رئیس جمهور به مناطقی همچون شهریار، ملارد، قدس، اسلامشهرو... خواستار تجدیدنظر جدی در نحوه رفتار و تعامل با فعالان رسانه های محلی شد و خبرنگاران دیگر نیز با طرح سئوالات و مطالبات صنفی خویش، دغدغه های خود را با معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی در میان گذاشتند.