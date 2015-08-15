  1. جامعه
  2. شهری
۲۴ مرداد ۱۳۹۴، ۱۸:۰۰

رفیع خبر داد:

آغاز چهارمین جشنواره مشکات با شعار آسمان آبی، زمین پاک

آغاز چهارمین جشنواره مشکات با شعار آسمان آبی، زمین پاک

مدیر کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران از آغاز چهارمین جشنواره آموزشی ترویجی مشکات در سراسر پایتخت خبر داد و گفت: این جشنواره با شعار آسمان آبی، زمین پاک در محورهای ۵ گانه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل رفیع با اعلام این خبر اظهار داشت: جشنواره مشکات پس از سه دوره برگزاری توانسته است از سطح محله تا شهر معضلات و خواست و نیاز شهروندان را از طریق آثار دریافتی شناسایی نماید ، جشنواره امسال نیز با توجه به علایق و سلایق مردم به منظور گسترش آموزش‌های شهروندی در میان اقشار و آحاد مختلف شهروندان را پیگیری می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: سومین دوره جشنواره آموزشی ترویجی مشکات که در گستره محلات شهر تهران و با مشارکت ۲۰ سازمان مدیریت شهری به انجام رسید، هر یک از حوزه ها و سازمان های مدیریت شهری با همراهی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران بخشی از جشنواره را به ثمر رسانیدند

مدیر کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران با اعلام افزایش سازمان های متقاضی برای برگزاری جشنواره چهارم مشکات گفت: بر اساس مصوبات شورای سیاستگذاری مشکاتامسال ۲۶ سازمان تقاضای همکاری کرده اند که باتوجه به رویکرد کاهش تعداد سازمان های همکار در جهت هم افزایی و ساده سازی فرآیند برگزاری و تعامل بیشتر شهروندان با جشنواره، در نهایت امسال ۱۶ سازمان در برگزاری جشنواره مشکات همکاری می کنند

وی افزود: چهارمین جشنواره مشکات در محورهای ۵ گانه محیط زیست شهری، حمل و نقل و ترافیک، ایمنی شهری، سیما و هویت شهری و حقوق و تکالیف شهروندی برگزار می شود

رفیع درباره سازمان ها و مناطق معین در برگزاری این جشنواره اعلام کرد: محور حقوق و تکالیف شهروندی از سوی اداره کل آموزش های شهروندی و مرکز سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ با مشارکت مناطق معین ۱۳ و ۱۹ ، محور سیما و هویت شهریاز سوی معاونت شهرسازی و معماری ،سازمان های نوسازی و زیباسازی با مشارکت مناطق معین ۱۲، ۳ و ۲۰، محور ایمنی شهری از سوی سازمان های آتش نشانی و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران و مشارکت مناطق معین ۹ و ۵ برگزار می شود

وی ادامه داد: در محور حمل و نقل و ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک و شرکت های اتوبوسرانی، مترو و سازمان تاکسیرانی با مناطق معین ۱۴، ۴، ۱۶ و ۱۸ همکاری دارند و محور محیط زیست شهری نیز از سوی ستاد محیط زیست و توسعه پایدار، سازمان های مدیریت پسماند و پارک ها و فضای سبز تهران و میادین میوه و تره بار وشرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران با مشارکت مناطق معینی چون ۲، ۱۵، ۱، ۷ و ۲۲ برگزار می شود

مدیرکل آموزش های شهروندی شهرداری تهران با بیان اینکه شرکت در این جشنواره هیچ گونه محدودیت سنی ندارد، افزود: در جشنواره مشکات کودکان ۵ تا ۱۱ ساله، نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله و بزرگسالان ۱۸ سال به بالا می توانند در قالب هایی که به زودی اعلام خواهد شد؛ شرکت کنند

کد مطلب 2884048
سیامک صدیقی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه