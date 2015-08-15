آغاز چهارمین جشنواره مشکات با شعار آسمان آبی، زمین پاک

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل رفیع با اعلام این خبر اظهار داشت: جشنواره مشکات پس از سه دوره برگزاری توانسته است از سطح محله تا شهر معضلات و خواست و نیاز شهروندان را از طریق آثار دریافتی شناسایی نماید ، جشنواره امسال نیز با توجه به علایق و سلایق مردم به منظور گسترش آموزش‌های شهروندی در میان اقشار و آحاد مختلف شهروندان را پیگیری می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: سومین دوره جشنواره آموزشی ترویجی مشکات که در گستره محلات شهر تهران و با مشارکت ۲۰ سازمان مدیریت شهری به انجام رسید، هر یک از حوزه ها و سازمان های مدیریت شهری با همراهی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران بخشی از جشنواره را به ثمر رسانیدند.

مدیر کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران با اعلام افزایش سازمان های متقاضی برای برگزاری جشنواره چهارم مشکات گفت: بر اساس مصوبات شورای سیاستگذاری مشکاتامسال ۲۶ سازمان تقاضای همکاری کرده اند که باتوجه به رویکرد کاهش تعداد سازمان های همکار در جهت هم افزایی و ساده سازی فرآیند برگزاری و تعامل بیشتر شهروندان با جشنواره، در نهایت امسال ۱۶ سازمان در برگزاری جشنواره مشکات همکاری می کنند.

وی افزود: چهارمین جشنواره مشکات در محورهای ۵ گانه محیط زیست شهری، حمل و نقل و ترافیک، ایمنی شهری، سیما و هویت شهری و حقوق و تکالیف شهروندی برگزار می شود.

رفیع درباره سازمان ها و مناطق معین در برگزاری این جشنواره اعلام کرد: محور حقوق و تکالیف شهروندی از سوی اداره کل آموزش های شهروندی و مرکز سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ با مشارکت مناطق معین ۱۳ و ۱۹ ، محور سیما و هویت شهریاز سوی معاونت شهرسازی و معماری ،سازمان های نوسازی و زیباسازی با مشارکت مناطق معین ۱۲، ۳ و ۲۰، محور ایمنی شهری از سوی سازمان های آتش نشانی و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران و مشارکت مناطق معین ۹ و ۵ برگزار می شود.

وی ادامه داد: در محور حمل و نقل و ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک و شرکت های اتوبوسرانی، مترو و سازمان تاکسیرانی با مناطق معین ۱۴، ۴، ۱۶ و ۱۸ همکاری دارند و محور محیط زیست شهری نیز از سوی ستاد محیط زیست و توسعه پایدار، سازمان های مدیریت پسماند و پارک ها و فضای سبز تهران و میادین میوه و تره بار وشرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران با مشارکت مناطق معینی چون ۲، ۱۵، ۱، ۷ و ۲۲ برگزار می شود.

مدیرکل آموزش های شهروندی شهرداری تهران با بیان اینکه شرکت در این جشنواره هیچ گونه محدودیت سنی ندارد، افزود: در جشنواره مشکات کودکان ۵ تا ۱۱ ساله، نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله و بزرگسالان ۱۸ سال به بالا می توانند در قالب هایی که به زودی اعلام خواهد شد؛ شرکت کنند.