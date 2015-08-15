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۲۴ مرداد ۱۳۹۴، ۱۸:۲۶

تداوم روند افزایشی دما در بیشتر نقاط کشور

تداوم روند افزایشی دما در بیشتر نقاط کشور

مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ازتداوم روند افزایشی دما در بیشتر نقاط کشور به ویژه نیمه شمالی کشور خبر داد.

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود:‌ بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی طی سه روز آینده در غالب مناطق کشور آسمان صاف و آفتابی بوده و روند تدریجی افزایش دما رخ خواهد داد.

به گفته وی، امشب در ارتفاعات مرکزی البرز و طی سه روز آینده در شرق هرمزگان در ساعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر، بارش پراکنده گاهی همراه با رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سذیع سازمان هواشناسی اظهار داشت: فردا آسمان تهران صاف، گاهی همراه با وزش باد است. بیشینه و کمینه دمای پایتخت با یک درجه افزایش نسبت به امروز به  ۳۸ و ۲۷ درجه سانتیگراد بالای صفر می رسد.

کد مطلب 2884053

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