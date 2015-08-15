تداوم روند افزایشی دما در بیشتر نقاط کشور

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود:‌ بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی طی سه روز آینده در غالب مناطق کشور آسمان صاف و آفتابی بوده و روند تدریجی افزایش دما رخ خواهد داد.

به گفته وی، امشب در ارتفاعات مرکزی البرز و طی سه روز آینده در شرق هرمزگان در ساعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر، بارش پراکنده گاهی همراه با رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سذیع سازمان هواشناسی اظهار داشت: فردا آسمان تهران صاف، گاهی همراه با وزش باد است. بیشینه و کمینه دمای پایتخت با یک درجه افزایش نسبت به امروز به ۳۸ و ۲۷ درجه سانتیگراد بالای صفر می رسد.