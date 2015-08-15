طرح السابقون در تفت آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یزد، علی سیدمحسنی اظهار داشت: السابقون، طرح جمعآوری خاطرات رزمندگان، آزادگان و ایثارگران است كه از امروز به طور رسمی در شهرستان تفت آغاز شد.
وی عنوان كرد: با اجرای طرح السابقون، خاطرات رزمندگان همه شهرستانهای استان یزد جمع آوری میشود.
معاون تحقیقات و پژوهش اداره كل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یزد بیان كرد: در این طرح با بیش از ۴۰ هزار رزمنده در سطح استان که در جبهه حضور داشتهاند گفتوگو میشود و اطلاعات و آثار آنها جمعآوری و پس از تدوین در قالب کتاب و فیلم، مستند تبدیل شده و در اختیار عموم مردم قرار میگیرد.
وی بیان کرد: بنیاد حفظ آثار در راستای حفظ و نگهداری آثار هشت سال دفاع مقدس، برنامههای مختلفی را در دست اجرا دارد تا بتواند خاطرات دلاورمردیها و ایثار جوانان این مرز و بوم را به نسل جوان منتقل کند.
سیدمحسنی تاکید کرد: اجرای کامل این طرح، سه سال به طول خواهد انجامید و در این مدت موفق به جمعآوری اطلاعات مورد نظر خواهیم شد.
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