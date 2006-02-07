مردم ايران در راهپيمايي 22 بهمن‌ از مواضع دولت اسلامي دفاع خواهند كرد

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، در اين بيانيه آمده است: 22 بهمن، يادآور روزهاي شكفتن جوانه‌هاي جهاد، شهادت، ايثار و مقاومت است. 22 بهمن، تبلور حماسة شكستن بت تصلب و زورگويي و زورمداري است وتقارن دهة فجر با دهة محرم، يادآور پيوند تاريخي انقلاب وعاشورا و نماد پيروزي خون بر شمشير و امامت و ولايت بر سلطنت است.

اكنون در آستانة بيست وهشتمين بهار پيروزي انقلاب شكوهمند دوران ساز اسلامي، بازخواني آن كتاب قطور و درس‌هاي تاريخي‌اش بسي مغتنم و ترسيم‌گر آيندة اين ملت بزرگ است؛ آن هم در برهه‌اي كه دشمنان ايران و اسلام از يك سو به ساحت مقدس پيامبر عظيم الشأن اسلام و منادي رحمت و عدالت وايمان، جسارت روا مي‌دارند و از سوي ديگر ام‌القراي جهان اسلام را به جرم دين‌داري و خودباوري، در قطعنامة شوراي حكام، ظالمانه از حق انديشيدن و پژوهش در باب انرژي صلح آميز هسته‌اي باز مي‌دارند و برآنند تا با تهديد و ارعاب، ملتي بزرگ را از حق قانوني و علمي خويش و گام نهادن در مسير تعالي و پيشرفت محروم سازند.

غافل از آن كه مردم مسلمان ايران اسلامي، كوله ‌باري ازتجربه گرانبهاي تاريخي با خود دارد؛ ملت ايران با استقامت و پايداري، مشروطيت را بر ويرانة سلطنت بنا نهاد و با تحريم تنباكو، كمر استعمار پير را شكست و با ملي كردن صنعت نفت، الگوي دوران شد و با پيروزي بر رژيم مستبد پهلوي و حاميان جهاني‌اش، به انقلاب شكوهمند اسلامي دست يافت و افق نويني فراروي بشريت گشود و هشت سال در پيكار نابرابر با صبر و استقامت بر دشمن بعثي ـ صهيونيستي پيروز شد.

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، همراه با ملت قهرمان ايران، ضمن بزرگداشت و شركت در راهپيمايي بزرگ 22 بهمن و تجديد ميثاق با مقام معظم رهبري و ولي امرمسلمين، حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌ اي (مدظله‌العالي) قوياً از اقدامات دولت جمهوري اسلامي و بيانية اخير رياست محترم جمهوري حمايت مي‌كند واز همة نهادها و جريان‌هاي سياسي مي‌خواهد كه حق برخورداري از انرژي صلح آميز هسته‌اي را پديده‌اي ملي تلقي كنند و با مشاركت در حماسة مقاومت و راهپيمايي يوم الله 22 بهمن، از مواضع دولت جمهوري اسلامي ـ كه بازتاب ديدگاه‌هاي مردم مسلمان ايران است ـ قاطعانه حمايت كنند و بدانند كه با اعتماد به قدرت‌ الهي و با تكيه بر وحدت ملي و همبستگي مردمي، پيروزي از آن ملت ايران است.