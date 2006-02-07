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۱۸ بهمن ۱۳۸۴، ۱۹:۳۱

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم اعلام كرد:

مردم ايران در راهپيمايي 22 بهمن‌ از مواضع دولت اسلامي دفاع خواهند كرد

مردم ايران در راهپيمايي 22 بهمن‌ از مواضع دولت اسلامي دفاع خواهند كرد

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم با صدور بيانيه‌ اي اعلام كرد كه مردم ايران در راهپيمايي 22 بهمن ‌ماه از مواضع دولت اسلامي دفاع خواهند كرد.

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، در اين بيانيه آمده است: 22 بهمن، يادآور روزهاي شكفتن جوانه‌هاي جهاد، شهادت، ايثار و مقاومت است. 22 بهمن، تبلور حماسة شكستن بت تصلب و زورگويي و زورمداري است وتقارن دهة فجر با دهة محرم، يادآور پيوند تاريخي انقلاب وعاشورا و نماد پيروزي خون بر شمشير و امامت و ولايت بر سلطنت است.

اكنون در آستانة بيست وهشتمين بهار پيروزي انقلاب شكوهمند دوران ساز اسلامي، بازخواني آن كتاب قطور و درس‌هاي تاريخي‌اش بسي مغتنم و ترسيم‌گر آيندة اين ملت بزرگ است؛ آن هم در برهه‌اي كه دشمنان ايران و اسلام از يك سو به ساحت مقدس پيامبر عظيم الشأن اسلام و منادي رحمت و عدالت وايمان، جسارت روا مي‌دارند و از سوي ديگر ام‌القراي جهان اسلام را به جرم دين‌داري و خودباوري، در قطعنامة شوراي حكام، ظالمانه از حق انديشيدن و پژوهش در باب انرژي صلح آميز هسته‌اي باز مي‌دارند و برآنند تا با تهديد و ارعاب، ملتي بزرگ را از حق قانوني و علمي خويش و گام نهادن در مسير تعالي و پيشرفت محروم سازند.

غافل از آن كه مردم مسلمان ايران اسلامي، كوله ‌باري ازتجربه گرانبهاي تاريخي با خود دارد؛ ملت ايران با استقامت و پايداري، مشروطيت را بر ويرانة سلطنت بنا نهاد و با تحريم تنباكو، كمر استعمار پير را شكست و با ملي كردن صنعت نفت، الگوي دوران شد و با پيروزي بر رژيم مستبد پهلوي و حاميان جهاني‌اش، به انقلاب شكوهمند اسلامي دست يافت و افق نويني فراروي بشريت گشود و هشت سال در پيكار نابرابر با صبر و استقامت بر دشمن بعثي ـ صهيونيستي پيروز شد.

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، همراه با ملت قهرمان ايران، ضمن بزرگداشت و شركت در راهپيمايي بزرگ 22 بهمن و تجديد ميثاق با مقام معظم رهبري و ولي امرمسلمين، حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌ اي (مدظله‌العالي) قوياً از اقدامات دولت جمهوري اسلامي و بيانية اخير رياست محترم جمهوري حمايت مي‌كند واز همة نهادها و جريان‌هاي سياسي مي‌خواهد كه حق برخورداري از انرژي صلح آميز هسته‌اي را پديده‌اي ملي تلقي كنند و با مشاركت در حماسة مقاومت و راهپيمايي يوم الله 22 بهمن، از مواضع دولت جمهوري اسلامي ـ كه بازتاب ديدگاه‌هاي مردم مسلمان ايران است ـ قاطعانه حمايت كنند و بدانند كه با اعتماد به قدرت‌ الهي و با تكيه بر وحدت ملي و همبستگي مردمي، پيروزي از آن ملت ايران است.

کد مطلب 288407

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