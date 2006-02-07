با ارائه الگوهاي صحيح عزاداري جلوي بدعتها را بگيريم

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"، حجت الاسلام دري نجف آبادي، دادستان كل كشور، ضمن بازديد از نمايشگاه عطر سيب اظهار داشت: بايد بر اساس سنديت تاريخي به بيان واقعيت عاشورا پرداخت و از حرفهاي نامربوط و ساختگي خود داري كرد.

دري نجف آبادي تصريح كرد: امور خلاف واقع و خرافي به فرهنگ عزاداري آسيب جدي وارد مي كنند. در حقيقت ما حق نداريم حاشيه اي بر وقايع عاشورا بزنيم كه باعث قلب ماوقع شود و بايد امانت دار واقعه كربلا باشيم.

وي همچنين برپايي نمايشگاه از نهضت حسيني تا انقلاب خميني را حركتي قابل تقدير و بديع در روايت وقايع انقلاب اسلامي توصيف كرد و اظهار داشت: پس از انقلاب هنر متعهد و سازنده ديني جاي هنر مبتذل را گرفت و آنچه امروز در قالب اين نمايشگاه مي بينيم به بركت انقلاب عاشورايي ما به دست آمده است.