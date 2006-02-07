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۱۸ بهمن ۱۳۸۴، ۱۹:۱۲

دادستان كل كشور:

با ارائه الگوهاي صحيح عزاداري جلوي بدعتها را بگيريم

با ارائه الگوهاي صحيح عزاداري جلوي بدعتها را بگيريم

دادستان كل كشور ضمن تاكيد بر ارائه الگوهاي صحيح عزاداري خواستار جلوگيري از شيوه هاي اغراق آميز و آميخته به بدعتها و خرافه پردازي ها شد.

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"،  حجت الاسلام دري نجف آبادي، دادستان كل كشور، ضمن بازديد از نمايشگاه عطر سيب اظهار داشت: بايد بر اساس سنديت تاريخي به بيان واقعيت عاشورا پرداخت و از حرفهاي نامربوط و ساختگي خود داري كرد.

دري نجف آبادي تصريح كرد: امور خلاف واقع و خرافي به فرهنگ عزاداري آسيب جدي وارد مي كنند. در حقيقت ما حق نداريم حاشيه اي بر وقايع عاشورا بزنيم كه باعث قلب ماوقع شود و بايد امانت دار واقعه كربلا باشيم.

وي همچنين برپايي نمايشگاه از نهضت حسيني تا انقلاب خميني را حركتي قابل تقدير و بديع در روايت وقايع انقلاب اسلامي توصيف كرد و اظهار داشت: پس از انقلاب هنر متعهد و سازنده ديني جاي هنر مبتذل را گرفت و آنچه امروز در قالب اين نمايشگاه مي بينيم به بركت انقلاب عاشورايي ما به دست آمده است.

کد مطلب 288411

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