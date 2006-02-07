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۱۸ بهمن ۱۳۸۴، ۱۹:۲۹

فردا و ازمقابل حسينيه ارشاد

پيكر قهرمان كاراته آسيا درتهران تشييع مي شود

پيكر مهرداد قانع قهرمان كاراته آسيا صبح فردا درتهران تشييع مي ‌شود.

به گزارش خبرگزاري " مهر" فدراسيون كاراته امروز اعلام كرد پيكرمرحوم " مهرداد قانع" قهرمان كاراته آسيا كه دريك كوهپيمايي جان خود را از دست داد، صبح فردا درتهران تشييع مي ‌شود.

لازم به يادآوري است: " مهرداد قانع" كه چند روز براي كوهپيمايي به بلنديهاي دارآباد صعود كرده بود، اسير بهمن شد و دراين حادثه جان به جان آفرين تسليم كرد. زنده‌ ياد مهرداد قانع عضو تيم ملي كاراته ايران، قهرمان آسيا، مربي تيم ملي و دارنده كمربند دان 5 سبك كان ذن ريو بود.

پيكر اين قهرمان ملي ايران ساعت 8 صبح فردا از باشگاه تخت جمشيد روبروي حسينيه ارشاد درخيابان شريعتي تشييع مي ‌شود.

کد مطلب 288413

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