۲۷ کشته و زخمی در تبادل آتش میان نیروهای هند و پاکستان در کشمیر

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک افسر پلیس ایالت کشمیر هند اعلام کرد: در عملیات تبادل آتش ۳ شهروند هندی کشته شده و دست کم ۲۱ نفر دیگر زخمی شدند.

در همین حال نظامیان پاکستان از کشته شدن یک شهروند این کشور و زخمی شدن ۳ نفر دیگر در این درگیری خبر دادند. هنوز مشخص نیست کدام طرف اقدام به شروع حملات کرده است و دو طرف همدیگر را مسئول آن می دانند.

گفتنی است دهلی نو ارتش پاکستان و سرویس های اطلاعاتی این کشور را به حمایت از افراد مسلح در کشمیر که برای جدایی این منطقه از هند مبارزه می کنند، متهم می کند ولی اسلام آباد این موضوع را تکذیب می کند.