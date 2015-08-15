ادامه جنایت های داعش در سرت لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، یک مسئول محلی لیبی گفت شهر سرت شاهد درگیری های بی وقفه است و در این درگیری ها ده ها نفر کشته شده اند.

منابع خبری دولت رسمی لیبی که در شرق این کشور مستقر است به نقل از شاهدان عینی اعلام کردند، گروهک داعش روز جمعه ۱۲ نفر را در شهر سرت اعدام کرد. بر این اساس افراد اعدام شده از روز سه شنبه با تروریست ها در حال جنگ بودند.

منابع مذکور افزودند: گروهک تروریستی داعش ۲۲ فرد زخمی را که در حال درمان در مرکز درمانی بودند، کشته و اقدام به تکه تکه کردن جسد آنها کردند و سپس مرکز درمانی را به آتش کشیدند.

این در حالی است که شهر سرت از ۵ روز پیش شاهد درگیری و کشتار است و ده ها نفر از افراد مسلح شهر و تروریست های داعش زخمی شده اند. به گفته منابع آگاه درگیری های اخیر شهر سرت ۱۵۰ الی ۲۰۰ کشته بر جای گذاشته است.

گفتنی است لیبی از زمان سرنگونی معمر قذافی دیکتاتور سابق این کشور، شاهد هرج و مرج و درگیری است.