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۱۸ بهمن ۱۳۸۴، ۱۹:۴۵

منابع نزديك به عمرو موسي :

دبيركل عرب به حماس پيشنهاد داد با طرح صلح اعراب موافقت كند

منابع نزديك به عمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب از پيشنهاد وي به خالد مشعل رهبر سياسي حماس براي موافقت با طرح صلح كشورهاي عربي با رژيم اسرائيل خبر دادند كه در نشست سران عرب در بيروت (سال 2002) تصويب شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،منابع اتحاديه عرب تصريح كردند كه عمرو موسي دبيركل اين اتحاديه به هيئت اعزامي حماس به مصر، پيشنهاد داده است تا موافقت اين جنبش را با طرح صلح عربي كه در نشست سران عرب در بيروت (سال 2002) به تصويب رسيد، اعلام كند.

اين طرح بر عقب نشيني اسرائيل از تمام اراضي اشغالي 1967 در مقابل عادي كردن روابط همه كشورهاي عربي با اسرائيل تاكيد مي كند.

منابع اتحاديه عرب اعلام كردند كه موسي موافقت حماس با طرح صلح عربي را به عنوان راه حلي براي مقابله با فشارهايي تلقي كرده است كه از حماس مي خواهد اسرائيل را به طور رايگان و بدون گرفتن هرگونه امتياز به رسميت بشناسد.

اين در حالي است كه هم عمرو موسي و هم خالد مشعل هيچ كدام از دستيابي به توافقي درباره اين پيشنهاد سخن نگفته اند و تاكيد كردند كه مذاكرات ميان آنها آغازي براي گفتگوهاي مفيدي خواهد بود كه تداوم خواهد داشت.

مشعل كه از روز گذشته به همراه هيئتي از مسئولان حماس براي رايزني با مقامات مصري و اتحاديه عرب درباره تشكيل دولت آتي فلسطين وارد قاهره شد، امروز با عمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب به بحث و تبادل نظر پرداخت.

حماس در انتخابات پارلماني 25 ژانويه در فلسطين اشغالي، 74 كرسي يعني اكثريت كرسي ها را به خود اختصاص داد و به دستور ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين مامور شده است تا دولت آتي را تشكيل دهد.

کد مطلب 288416

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