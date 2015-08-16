به گزارش خبرنگار مهر، اکبر قائدی عصر شنبه در دیدار با امام جمعه بوشهر اظهار داشت: تلاش‌ها و برنامه‌ریزی مناسبی برای برگزاری جشن‌های زیر سایه خورشید در استان بوشهر صورت گرفته است و تلاش داریم تا این برنامه‌ها با کیفیت بالایی برگزار شود.

وی تعلیم آموزه‌های رضوی را بسیار مهم خواند و اضافه کرد: استان بوشهر همواره در برگزاری این جشن‌ها موفق عمل کرده است و یکی از استان‌های برتر در برگزاری این برنامه‌ها است.

دبیر هشتمین جشن‌های ملی مردمی زیر سایه خورشید استان بوشهر در ادامه به تنوع این برنامه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: ۱۴۰ برنامه جشن زیر سایه خورشید در استان بوشهر برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری این جشن‌ها در ۲۰ نقطه از شهرها و روستاهای استان بوشهر، خاطرنشان کرد: مراسم جشن زیر سایه خورشید در بوشهر با استقبال از هفت نفر از خدام امام رضا(ع) در فرودگاه شهر جم آغاز می‌شود.

قائدی به برخی از برنامه‌های این جشن‌ها اشاره کرد و گفت: غباروبی گلزار شهدا، دیدار با خانواده شهید، سرکشی به خانواده یتیم، دیدار با زندانیان، عیادت از بیماران بیمارستان و... از دیگر برنامه‌های این جشن است.

لازم به ذکر است که کانون افق سبز بوشهر مدت سه سال است که از سوی موسسه خدمات مشاوره‌ای، جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی به عنوان تشکل مجری جشن زیر سایه خورشید در این استان فعال است.